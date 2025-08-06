鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder Inc(LNW-US)EPS預估上修至5.51元，預估目標價為122.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Light & Wonder Inc(LNW-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.41元上修至5.51元，其中最高估值7.06元，最低估值4.75元，預估目標價為122.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.06(7.06)
|8.59
|9.79
|10.19
|最低值
|4.75(4.75)
|5.73
|6.88
|8.96
|平均值
|5.67(5.58)
|7
|8.48
|9.58
|中位數
|5.51(5.41)
|7.03
|8.51
|9.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.92億
|39.67億
|42.89億
|40.29億
|最低值
|33.14億
|33.98億
|37.51億
|39.49億
|平均值
|34.36億
|37.15億
|39.57億
|39.89億
|中位數
|34.37億
|37.28億
|39.43億
|39.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-6.02
|3.77
|38.78
|1.75
|3.68
|營業收入
|27.24億
|21.53億
|25.12億
|29.02億
|31.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Light & Wonder Inc(LNW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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