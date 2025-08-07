鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder Inc(LNW-US)EPS預估下修至5.32元，預估目標價為121.48元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Light & Wonder Inc(LNW-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.51元下修至5.32元，其中最高估值7.06元，最低估值4.62元，預估目標價為121.48元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.06(7.06)
|8.59
|9.79
|10.19
|最低值
|4.62(4.75)
|4.81
|6.88
|8.96
|平均值
|5.41(5.67)
|6.68
|8.18
|9.58
|中位數
|5.32(5.51)
|6.43
|8.13
|9.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.19億
|38.60億
|42.89億
|40.29億
|最低值
|32.88億
|33.98億
|36.73億
|39.49億
|平均值
|34.03億
|36.77億
|39.14億
|39.89億
|中位數
|33.97億
|36.57億
|39.21億
|39.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-6.02
|3.77
|38.78
|1.75
|3.68
|營業收入
|27.24億
|21.53億
|25.12億
|29.02億
|31.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Light & Wonder Inc(LNW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder Inc(LNW-US)EPS預估上修至5.51元，預估目標價為122.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder Inc(LNW-US)EPS預估上修至5.5元，預估目標價為122.34元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder Inc(LNW-US)EPS預估下修至5.41元，預估目標價為120.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wix.com有限公司(WIX-US)EPS預估下修至7.01元，預估目標價為216.00元
下一篇