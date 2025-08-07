鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder Inc(LNW-US)EPS預估下修至5.32元，預估目標價為121.48元

search icon



根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Light & Wonder Inc(LNW-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.51元下修至5.32元，其中最高估值7.06元，最低估值4.62元，預估目標價為121.48元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.06(7.06)8.599.7910.19
最低值4.62(4.75)4.816.888.96
平均值5.41(5.67)6.688.189.58
中位數5.32(5.51)6.438.139.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.19億38.60億42.89億40.29億
最低值32.88億33.98億36.73億39.49億
平均值34.03億36.77億39.14億39.89億
中位數33.97億36.57億39.21億39.89億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-6.023.7738.781.753.68
營業收入27.24億21.53億25.12億29.02億31.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Light & Wonder Inc(LNW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLNW

