鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路ANET-US的目標價調升至150元，幅度約3.45%

Factset 最新調查：Arista網路ANET-US的目標價調升至150元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Arista網路(ANET-US)提出目標價估值：中位數由145元上修至150元，調升幅度3.45%。其中最高估值160元，最低估值105元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予Arista網路評價：積極樂觀24位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Arista網路今(8日)收盤價為139.28元。近5日股價上漲3.45%，標普指數上漲0.01%股價漲幅表現優於大盤。

