鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路ANET-US的目標價調升至150元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Arista網路(ANET-US)提出目標價估值：中位數由145元上修至150元，調升幅度3.45%。其中最高估值160元，最低估值105元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予Arista網路評價：積極樂觀24位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Arista網路今(8日)收盤價為139.28元。近5日股價上漲3.45%，標普指數上漲0.01%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路(ANET-US)EPS預估上修至2.8元，預估目標價為143.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路ANET-US的目標價調升至143元，幅度約24.35%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路ANET-US的目標價調降至109元，幅度約3.54%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司(PODD-US)EPS預估上修至4.43元，預估目標價為350.00元
下一篇