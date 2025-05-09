鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder Inc(LNW-US)EPS預估下修至5.41元，預估目標價為120.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Light & Wonder Inc(LNW-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.49元下修至5.41元，其中最高估值6.31元，最低估值4.88元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.31(6.94)
|7.93
|9.29
|10.19
|最低值
|4.88(4.04)
|4.39
|6.72
|9.64
|平均值
|5.53(5.6)
|6.65
|8.26
|9.92
|中位數
|5.41(5.49)
|6.96
|8.3
|9.92
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.57億
|38.74億
|41.05億
|40.39億
|最低值
|33.14億
|33.98億
|37.51億
|40.29億
|平均值
|34.18億
|36.73億
|39.21億
|40.34億
|中位數
|34.11億
|36.73億
|39.11億
|40.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-6.02
|3.77
|38.78
|1.75
|3.68
|營業收入
|27.24億
|21.53億
|25.12億
|29.02億
|31.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Light & Wonder Inc(LNW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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