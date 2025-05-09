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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder Inc(LNW-US)EPS預估下修至5.41元，預估目標價為120.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:16


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Light & Wonder Inc(LNW-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.49元下修至5.41元，其中最高估值6.31元，最低估值4.88元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.31(6.94)7.939.2910.19
最低值4.88(4.04)4.396.729.64
平均值5.53(5.6)6.658.269.92
中位數5.41(5.49)6.968.39.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.57億38.74億41.05億40.39億
最低值33.14億33.98億37.51億40.29億
平均值34.18億36.73億39.21億40.34億
中位數34.11億36.73億39.11億40.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-6.023.7738.781.753.68
營業收入27.24億21.53億25.12億29.02億31.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Light & Wonder Inc(LNW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLNW

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