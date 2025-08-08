search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Joby Aviation Inc(JOBY-US)EPS預估下修至-0.69元，預估目標價為8.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Joby Aviation Inc(JOBY-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.68元下修至-0.69元，其中最高估值-0.61元，最低估值-0.95元，預估目標價為8.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.61(-0.61)-0.62-0.59-0.54
最低值-0.95(-0.72)-0.96-0.95-0.87
平均值-0.74(-0.67)-0.74-0.69-0.7
中位數-0.69(-0.68)-0.73-0.6-0.69

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2,780萬1.77億3.18億7.39億
最低值0.001,800萬5,581萬2.64億
平均值433萬5,353萬1.81億5.42億
中位數57萬3,615萬1.96億5.70億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.01-0.61-0.44-0.79-0.87
營業收入0.000.000.00103萬14萬

詳細資訊請看美股內頁：
Joby Aviation Inc(JOBY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

