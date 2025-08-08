鉅亨速報 - Factset 最新調查：Joby Aviation Inc(JOBY-US)EPS預估下修至-0.69元，預估目標價為8.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Joby Aviation Inc(JOBY-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.68元下修至-0.69元，其中最高估值-0.61元，最低估值-0.95元，預估目標價為8.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.61(-0.61)
|-0.62
|-0.59
|-0.54
|最低值
|-0.95(-0.72)
|-0.96
|-0.95
|-0.87
|平均值
|-0.74(-0.67)
|-0.74
|-0.69
|-0.7
|中位數
|-0.69(-0.68)
|-0.73
|-0.6
|-0.69
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2,780萬
|1.77億
|3.18億
|7.39億
|最低值
|0.00
|1,800萬
|5,581萬
|2.64億
|平均值
|433萬
|5,353萬
|1.81億
|5.42億
|中位數
|57萬
|3,615萬
|1.96億
|5.70億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.01
|-0.61
|-0.44
|-0.79
|-0.87
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|103萬
|14萬
詳細資訊請看美股內頁：
Joby Aviation Inc(JOBY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
