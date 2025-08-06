731頁無人機新規點燃美國相關類股 川普要奪回被中國壟斷的天空

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-08-06 06:24

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綜合外媒週二（5 日）報導，美國交通部長 Sean Duffy 周一在社群媒體預告將發表無人機「重大聲明」，激勵美股無人機相關類股集體飆漲，Ondas Holdings(ONDS-US) 暴漲超 21%，Joby Aviation(JOBY-US) 大漲超 18%。

川普政府放寬無人機飛行規定對抗中國技術壟斷，相關類股應聲大漲。(圖:Shutterstock)

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這項政策是落實川普 6 月簽署的無人機行政命令，要「搶回美國無人機主導權」，挑戰中國在全球無人機市場 90% 的壟斷。

新規鬆綁視線限制

新規提案徹底改變現行管理模式，取消逐案申請豁免的繁瑣程序。聯邦航空總署 (FAA) 署長 Brian Bedford 表示：「目前天空中的無人機以臨時方式運作，造成管理困難和不公平競爭環境。」

技術規格方面，無人機飛行高度限制在 400 英尺以下，重量最高可達 1,320 磅，強制配備偵測技術防止干擾機場等設施。新規將進行 60 天產業意見徵詢期後實施。

軍民並進搶奪制空權

在民用領域推進同時，美軍正展開大規模無人機變革。五角大樓 7 月宣布三大核心措施：批准採購數百款國產無人機機型、為作戰部隊配備多種低成本無人機，以及明年將無人機作戰納入所有相關訓練。

國防部長 Pete Hegseth 指示全力提高美國無人機生產和技術研發能力，明年國防預算將大幅增加小型無人機支出。分析指出，俄烏戰爭經驗是推動變革的關鍵因素，小型無人機特別是第一視角無人機已成為戰局決定性因素。

產業應用全面開花

新規將大幅擴展無人機商業應用，涵蓋製造業、農業、能源、電影製作、配送和醫療等產業。遠程操控無人機可長距離配送包裹、檢查基礎設施、協助大面積農業作業。

警察部門已開始部署無人機協助 911 緊急呼叫，美國海關在德州 - 墨西哥邊境部署監視飛艇。FAA 與交通部將與運輸安全管理局合作，確保營運監督員經過適當審查。

挑戰中國技術霸權

根據 FAA 數據，美國目前有 82.2 萬架註冊無人機，其中 43.3 萬架用於商業營運，預期明年商業無人機市場將倍增。儘管多家美國公司製造無人機，但中國仍控制 90% 的全球市場。