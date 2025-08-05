鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-05 13:00

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美國知名投資人「木頭姐」Cathie Wood 領導的方舟投資（ARK Invest），於週一（4 日）公布最新 ETF 每日交易紀錄，揭示其積極調整投資策略，橫跨遊戲、生技、半導體與國防等多個領域。

方舟「木頭姐」再調整投資組合！ARK ETF買入、賣出一次看。(圖：Shutterstock)

方舟當日最大規模的股票交易為出售 Roblox(RBLX-US) ，合計透過 ARK 創新 ETF(ARKK-US) 與 ARK 金融科技創新 ETF(ARKF-US) 兩檔 ETF，共賣出 93,414 股，總值約 1,167 萬美元，延續了近期方舟對該遊戲平台持股比重的持續調整。

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相較之下，方舟則展現出對生技股的高度信心。透過 ARK 創新 ETF 與 ARK 生物基因科技創新 ETF(ARKG-US) 兩支基金共購入 291,273 股 Twist Bioscience Corp(TWST-US) 股票，總價值達 981 萬美元，為當日最高金額的單一買進交易，顯示方舟對該公司在合成生物領域的長期潛力保持高度認同。

在城市空中交通領域方面，ARK 透過 ARK 自動化技術與機器人 ETF(ARKQ-US) 與 ARKX(ARKX-US) 基金大幅減碼 Blade Air Mobility(BLDE-US) ，共出售 2,946,435 股，總值約 1,114 萬美元，顯示該產業目前可能不再是方舟的投資重心。

另一方面，半導體股票仍為方舟積極加碼的核心資產。當日透過 ARKQ 與 ARKX 共增持 23,418 股超微半導體 (AMD-US) ，市值達 402 萬美元。

同時，方舟也購入 23,211 股輝達 (NVDA-US) ，價值超過 403 萬美元，顯示其持續押注於 AI 與高效運算的增長動能。

除了科技股外，國防與自動化測試領域亦受到方舟重視。當天，ARK 增持 L3 哈里斯科技 (LHX-US) 與泰瑞達 (TER-US) ，分別投入 621 萬美元與 466 萬美元，加強布局國防與精密測試相關技術。

其他較小規模的投資操作則涵蓋 Aurora Innovation(AUR-US) 、迪爾 (DE-US) 、Kaspi.kz(KSPI-US) 及 Intuitive Machines(LUNR-US) 等新興與傳統工業科技企業，突顯 ARK 持續在不同產業中尋找潛力股的投資策略。

在減碼方面，方舟也調整對部分創新科技與生技公司的持股，包括 CRISPR 治療 (CRSP-US) 、Robinhood (HOOD-US) 、Joby Aviation(JOBY-US) 與 908 Devices (MASS-US) ，減持金額從 14 萬至 842 萬美元不等。