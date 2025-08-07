鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wix.com有限公司(WIX-US)EPS預估下修至7.01元，預估目標價為216.00元
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Wix.com有限公司(WIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.16元下修至7.01元，其中最高估值8.08元，最低估值5.59元，預估目標價為216.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.08(7.57)
|9.46
|11.65
|14.66
|最低值
|5.59(6.31)
|4.75
|5.81
|14.08
|平均值
|6.88(7.11)
|7.7
|9.39
|14.37
|中位數
|7.01(7.16)
|7.86
|9.76
|14.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.99億
|23.45億
|26.58億
|29.68億
|最低值
|19.76億
|22.03億
|24.61億
|27.95億
|平均值
|19.89億
|22.54億
|25.45億
|28.81億
|中位數
|19.88億
|22.49億
|25.23億
|28.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.03
|-2.06
|-7.33
|0.57
|2.36
|營業收入
|9.89億
|12.70億
|13.88億
|15.62億
|17.61億
詳細資訊請看美股內頁：
Wix.com有限公司(WIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
