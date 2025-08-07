search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wix.com有限公司(WIX-US)EPS預估下修至7.01元，預估目標價為216.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Wix.com有限公司(WIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.16元下修至7.01元，其中最高估值8.08元，最低估值5.59元，預估目標價為216.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.08(7.57)9.4611.6514.66
最低值5.59(6.31)4.755.8114.08
平均值6.88(7.11)7.79.3914.37
中位數7.01(7.16)7.869.7614.37

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.99億23.45億26.58億29.68億
最低值19.76億22.03億24.61億27.95億
平均值19.89億22.54億25.45億28.81億
中位數19.88億22.49億25.23億28.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.03-2.06-7.330.572.36
營業收入9.89億12.70億13.88億15.62億17.61億

詳細資訊請看美股內頁：
Wix.com有限公司(WIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

