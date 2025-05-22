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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wix.com有限公司WIX-US的目標價調降至230元，幅度約6.12%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Wix.com有限公司(WIX-US)提出目標價估值：中位數由245元下修至230元，調降幅度6.12%。其中最高估值250元，最低估值173元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予Wix.com有限公司評價：積極樂觀20位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Wix.com有限公司今(22日)收盤價為152.34元。近5日股價下跌6.12%，標普指數下跌0.81%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WIX市場預估目標價

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