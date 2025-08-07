search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wix.com有限公司WIX-US的目標價調降至216元，幅度約4%

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Wix.com有限公司(WIX-US)提出目標價估值：中位數由225元下修至216元，調降幅度4%。其中最高估值255元，最低估值160元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予Wix.com有限公司評價：積極樂觀22位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Wix.com有限公司今(7日)收盤價為128.49元。近5日股價下跌4%，標普指數下跌0.28%短期股價無明顯表現。

