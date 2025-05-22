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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wix.com有限公司(WIX-US)EPS預估下修至7.17元，預估目標價為230.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Wix.com有限公司(WIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.3元下修至7.17元，其中最高估值8.75元，最低估值5.57元，預估目標價為230.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.75(8.75)10.2512.314.53
最低值5.57(5.59)6.739.5512.84
平均值7.09(7.3)8.5710.6413.69
中位數7.17(7.3)8.6710.7113.69

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.97億22.77億25.62億27.36億
最低值19.70億21.93億23.99億27.36億
平均值19.85億22.35億25.15億27.36億
中位數19.86億22.39億25.32億27.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.03-2.06-7.330.572.36
營業收入9.89億12.70億13.88億15.62億17.61億

詳細資訊請看美股內頁：
Wix.com有限公司(WIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWIX

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