鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wix.com有限公司(WIX-US)EPS預估下修至7.17元，預估目標價為230.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Wix.com有限公司(WIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.3元下修至7.17元，其中最高估值8.75元，最低估值5.57元，預估目標價為230.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.75(8.75)
|10.25
|12.3
|14.53
|最低值
|5.57(5.59)
|6.73
|9.55
|12.84
|平均值
|7.09(7.3)
|8.57
|10.64
|13.69
|中位數
|7.17(7.3)
|8.67
|10.71
|13.69
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.97億
|22.77億
|25.62億
|27.36億
|最低值
|19.70億
|21.93億
|23.99億
|27.36億
|平均值
|19.85億
|22.35億
|25.15億
|27.36億
|中位數
|19.86億
|22.39億
|25.32億
|27.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.03
|-2.06
|-7.33
|0.57
|2.36
|營業收入
|9.89億
|12.70億
|13.88億
|15.62億
|17.61億
詳細資訊請看美股內頁：
Wix.com有限公司(WIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 稅季理財術，掌握資本利得又能減少稅務負擔
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wix.com有限公司WIX-US的目標價調降至230元，幅度約6.12%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)EPS預估下修至5.32元，預估目標價為49.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至1.06元，預估目標價為18.29元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)EPS預估上修至-0.4元，預估目標價為35.00元
下一篇