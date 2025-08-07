鉅亨速報 - Factset 最新調查：天寶導航TRMB-US的目標價調升至90.5元，幅度約6.47%

search icon



Factset 最新調查：天寶導航TRMB-US的目標價調升至90.5元，幅度約6.47%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對天寶導航(TRMB-US)提出目標價估值：中位數由85元上修至90.5元，調升幅度6.47%。其中最高估值100元，最低估值83元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予天寶導航評價：積極樂觀12位、保持中立1位、保守悲觀0位。

天寶導航今(7日)收盤價為84.13元。近5日股價下跌6.47%，標普指數下跌0.28%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


