鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估下修至16.2元，預估目標價為233.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對安信龍(AIZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.5元下修至16.2元，其中最高估值17.25元，最低估值15.34元，預估目標價為233.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.25(17.25)
|20.7
|21
|最低值
|15.34(15.34)
|18.28
|19.92
|平均值
|16.27(16.36)
|19.37
|20.46
|中位數
|16.2(16.5)
|19.45
|20.46
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|127.41億
|135.51億
|136.14億
|最低值
|123.99億
|128.26億
|133.26億
|平均值
|125.99億
|130.82億
|134.70億
|中位數
|126.38億
|129.91億
|134.70億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.99
|22.83
|5.05
|11.95
|14.46
|營業收入
|100.84億
|101.88億
|101.93億
|111.32億
|118.78億
詳細資訊請看美股內頁：
安信龍(AIZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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