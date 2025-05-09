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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估上修至16.5元，預估目標價為233.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 22:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對安信龍(AIZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.2元上修至16.5元，其中最高估值17.25元，最低估值15.34元，預估目標價為233.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值17.25(17.25)20.721
最低值15.34(15.34)18.2819.92
平均值16.36(16.22)19.3720.46
中位數16.5(16.2)19.4520.46

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值127.41億135.51億136.14億
最低值123.99億128.26億133.26億
平均值125.99億130.82億134.70億
中位數126.38億129.91億134.70億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.9922.835.0511.9514.46
營業收入100.84億101.88億101.93億111.32億118.78億

詳細資訊請看美股內頁：
安信龍(AIZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAIZ

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