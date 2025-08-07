search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至1.19元，預估目標價為450.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.14元上修至1.19元，其中最高估值3.39元，最低估值-1.55元，預估目標價為450.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.39(3.39)13.2526.8930.21
最低值-1.55(-1.55)-7.460.742
平均值0.86(0.81)4.9611.2815.23
中位數1.19(1.14)5.8111.3215.11

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.89億62.48億93.75億119.29億
最低值28.74億33.41億38.53億43.60億
平均值34.27億47.68億61.28億73.73億
中位數34.78億47.69億60.82億72.82億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.46-7.20-9.30-3.52-2.18
營業收入4.93億8.44億10.37億18.28億22.48億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

