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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至-0.86元，預估目標價為346.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.87元上修至-0.86元，其中最高估值1.82元，最低估值-2.11元，預估目標價為346.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.82(1.82)11.9626.8930.21
最低值-2.11(-2.11)-7.460.742
平均值-0.63(-0.64)2.317.5911.63
中位數-0.86(-0.87)2.136.499.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值34.30億62.48億93.75億119.29億
最低值24.75億28.13億36.00億30.13億
平均值29.56億38.96億50.64億62.26億
中位數29.00億38.38億49.16億58.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.46-7.20-9.30-3.52-2.18
營業收入4.93億8.44億10.37億18.28億22.48億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALNY

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