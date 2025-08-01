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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥ALNY-US的目標價調升至429.5元，幅度約22.19%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)提出目標價估值：中位數由351.5元上修至429.5元，調升幅度22.19%。其中最高估值504元，最低估值236元。

綜合評級 - 共有35位分析師給予阿里拉姆製藥評價：積極樂觀25位、保持中立9位、保守悲觀1位。

阿里拉姆製藥今(1日)收盤價為392.24元。近5日股價上漲22.19%，標普指數下跌0.38%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ALNY市場預估目標價

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