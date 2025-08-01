鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至0.98元，預估目標價為438.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.76元上修至0.98元，其中最高估值2.57元，最低估值-1.81元，預估目標價為438.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.57(2.57)
|11.96
|26.89
|30.21
|最低值
|-1.81(-1.81)
|-7.46
|0.74
|2
|平均值
|0.42(0.32)
|3.85
|9.82
|13.78
|中位數
|0.98(0.76)
|4.01
|10.02
|14.94
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.83億
|62.48億
|93.75億
|119.29億
|最低值
|24.75億
|28.13億
|36.00億
|43.60億
|平均值
|33.24億
|45.24億
|57.48億
|73.27億
|中位數
|34.28億
|46.04億
|57.38億
|71.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-7.46
|-7.20
|-9.30
|-3.52
|-2.18
|營業收入
|4.93億
|8.44億
|10.37億
|18.28億
|22.48億
詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥ALNY-US的目標價調升至429.5元，幅度約22.19%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至-0.71元，預估目標價為359.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至-0.86元，預估目標價為346.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至-0.86元，預估目標價為338.00元
下一篇