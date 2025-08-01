search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至0.98元，預估目標價為438.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.76元上修至0.98元，其中最高估值2.57元，最低估值-1.81元，預估目標價為438.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.57(2.57)11.9626.8930.21
最低值-1.81(-1.81)-7.460.742
平均值0.42(0.32)3.859.8213.78
中位數0.98(0.76)4.0110.0214.94

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.83億62.48億93.75億119.29億
最低值24.75億28.13億36.00億43.60億
平均值33.24億45.24億57.48億73.27億
中位數34.28億46.04億57.38億71.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.46-7.20-9.30-3.52-2.18
營業收入4.93億8.44億10.37億18.28億22.48億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALNY

相關行情

台股首頁我要存股
阿里拉姆製藥396.45+1.07%

延伸閱讀



Empty