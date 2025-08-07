印媒放風：莫迪將於8/31訪中 7年來首次
鉅亨網編譯鍾詠翔
據印度新德里電視台、《印度斯坦時報》等印媒周三（6 日）報導，印度總理莫迪將於 8 月 31 日至 9 月 1 日訪問中國，出席上海合作組織天津峰會，是莫迪時隔 7 年多以來首次訪中。
新德里電視台稱，莫迪此訪，正值美國總統川普對印度加徵高額關稅、針對印度採購俄羅斯石油持續施壓之際。外界預期，在此背景下，印度重新調整對華關係，可能會成為印度制衡美國的關鍵因素。
《路透社》也迅速做了相同報導，一位了解情況的政府消息人士透露，莫迪將造訪中國。
美國白宮周三宣布，對印度進口商品再加徵 25% 關稅，總稅率翻倍至 50%，理由是印度持續直接或間接購買俄羅斯石油。
上海合作組織天津峰會將於 8 月 31 日至 9 月 1 日舉行，20 多個國家領導人和 10 個國際組織負責人將出席峰會相關活動。
據《印度斯坦時報》報導，知情人士說，印度外長蘇杰生 7 月訪華，是中印雙方為推動雙邊關係正常化的一部分。
