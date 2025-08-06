〈美股盤後〉川普預告晶片關稅 台積電ADR挫近3% 四大指數盡墨

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-08-06 05:00

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美國總統川普預告藥品與晶片關稅很快會出爐，而最新數據顯示美國服務業活動意外萎縮，引發市場對經濟基本面的擔憂，美股主指週二 (5 日) 全數盡墨。

川普預告晶片關稅 台積電ADR挫近3% 四大指數盡墨 (圖：shutterstock)

標普一度逼近歷史新高，但最終失去動能，該指數收黑近 0.5%，道瓊微跌約 62 點，那斯達克指數下跌 0.7%。半導體類股承壓，費城半導體指數大跌 1.12%，台積電 ADR 嚇挫近 3%。

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川普 5 日受訪時表示，他將在未來一週內公布對藥品與晶片的新關稅政策，並可能將藥品關稅提高至最高 250%，初期從低稅率開始，逐步於一年半內調高至 150%、最終 250%。

川普也宣布，因印度持續大量購買俄油並轉售牟利，美國將在 24 小時內大幅提高對印度商品的進口關稅，但未具體說明稅率。

川普重批現任主席鮑爾降息太慢，稱聯準會內部數據「高度政治化」，並透露他將透過庫格勒 (Adriana Kugler) 辭職留下的理事空缺來安排下一任主席人選。

川普已將候選人名單縮小，當中包括前理事華許 (Kevin Warsh) 與國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett)，並排除現任財政部長貝森特 (Scott Bessent)。

美股週二 (5 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 61.9 點，或 0.14%，收 44,111.74 點。

那斯達克指數下跌 137.03 點，或 0.65%，收 20,916.55 點。

S&P 500 指數下跌 30.75 點，或 0.49%，收 6,299.19 點。

費城半導體指數下跌 62.72 點，或 1.12%，收 5,561.69 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 176.79 點，或 1.17%，收 14,928.57 點。

標普 11 大板塊多數收低，資訊科技 (-0.91%)、公用事業 (-1.05%) 與通訊服務 (-0.88%) 領跌。少數上漲板塊包括原物料 (+0.80%) 、非必需消費 (+0.29%) 與房地產 (+0.29%)。 (圖：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭多收低。Meta (META-US) 下跌 1.66%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.21%；Alphabet (GOOG-US) 跌 0.22%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.47%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.99%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.73%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 2.51%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 3.14%。

企業新聞

軟銀集團 (ADR) (SFTBY-US) 微漲 0.53% 至每股 39.86 美元，軟銀大幅增持輝達與台積電，並首次買入甲骨文，藉此強攻 AI 晶片設計、製造與雲端基礎設施核心。分析師預期，受惠 AI 資產飆升，軟銀 Q2 財報有望轉虧為盈，資產變現強勁。

川普 5 日透露台積電對美投資將拉高至 3000 億美元，興建全球最大的晶圓廠。台積電 ADR (TSM-US) 週二走弱 2.73% 至每股 232.47 美元，換算價為 1390.86 美元 ，折溢價率為 20.94%。

Palantir (PLTR-US) 週二股價飆升 7.85%，Davidson 分析師 Gil Luria 將目標價從 115 美元上調至 170 美元，並稱 Palantir 是「整個軟體產業中最精彩的故事」。

萬豪國際 (MAR-US) 雖然第二季盈餘超出預期，但受制於聯邦開支緊縮與商務旅遊疲弱等挑戰，調降全年獲利展望，該股收紅 0.23% 至每股 259.72 美元。

「景氣金絲雀」開拓重工 (Caterpillar) (CAT-US) 公布 2025 年第二季財報，儘管營收優於預期，但調整後獲利不及市場預期，該股仍小幅上揚 0.12%。

經濟數據

美國 7 月服務業 PMI 終值報 55.7，預期 55.2，前值 52.9

美國 7 月綜合 PMI 終值報 55.1，預期 54.6，前值 52.9

美國 7 月 ISM 非製造業 PMI 報 50.1，預期 51.5，前值 50.8

華爾街分析

分析師指出，占美國 7 成 GDP (國內生產毛額) 的服務業，其活動放緩可能預示經濟正邁向更嚴峻的挑戰。摩根大通週二也示警，美國面臨經濟衰退的風險已顯著升高。

Wolfe Research 分析師 Chris Senyek 表示：「預計夏季後段交易仍將震盪，因為利率政策路徑仍高度依賴即將公布的經濟數據。」

Jefferies 股票研究產品管理高級副總裁 Andrew Greenebaum 預期聯準會政策轉向，可能使中小型股表現優於大型科技股。歷史數據顯示，聯準會降息時期，標普 500 等權重指數表現較佳。