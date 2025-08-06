search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

〈美股盤後〉川普預告晶片關稅 台積電ADR挫近3% 四大指數盡墨

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電


美國總統川普預告藥品與晶片關稅很快會出爐，而最新數據顯示美國服務業活動意外萎縮，引發市場對經濟基本面的擔憂，美股主指週二 (5 日) 全數盡墨。

cover image of news article
川普預告晶片關稅 台積電ADR挫近3% 四大指數盡墨 (圖：shutterstock)

標普一度逼近歷史新高，但最終失去動能，該指數收黑近 0.5%，道瓊微跌約 62 點，那斯達克指數下跌 0.7%。半導體類股承壓，費城半導體指數大跌 1.12%，台積電 ADR 嚇挫近 3%。


川普 5 日受訪時表示，他將在未來一週內公布對藥品與晶片的新關稅政策，並可能將藥品關稅提高至最高 250%，初期從低稅率開始，逐步於一年半內調高至 150%、最終 250%。

川普也宣布，因印度持續大量購買俄油並轉售牟利，美國將在 24 小時內大幅提高對印度商品的進口關稅，但未具體說明稅率。

川普重批現任主席鮑爾降息太慢，稱聯準會內部數據「高度政治化」，並透露他將透過庫格勒 (Adriana Kugler) 辭職留下的理事空缺來安排下一任主席人選。

川普已將候選人名單縮小，當中包括前理事華許 (Kevin Warsh) 與國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett)，並排除現任財政部長貝森特 (Scott Bessent)。

美股週二 (5 日) 主要指數表現： 
  • 美股道瓊指數下跌 61.9 點，或 0.14%，收 44,111.74 點。 
  • 那斯達克指數下跌 137.03 點，或 0.65%，收 20,916.55 點。 
  • S&P 500 指數下跌 30.75 點，或 0.49%，收 6,299.19 點。 
  • 費城半導體指數下跌 62.72 點，或 1.12%，收 5,561.69 點。 
  • NYSE FANG+ 指數下跌 176.79 點，或 1.17%，收 14,928.57 點。
(圖：)
標普 11 大板塊多數收低，資訊科技 (-0.91%)、公用事業 (-1.05%) 與通訊服務 (-0.88%) 領跌。少數上漲板塊包括原物料 (+0.80%) 、非必需消費 (+0.29%) 與房地產 (+0.29%)。 (圖：FINVIZ)
焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭多收低。Meta (META-US) 下跌 1.66%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.21%；Alphabet (GOOG-US) 跌 0.22%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.47%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.99%。

費半成分股普遍疲弱。輝達 (NVDA-US) 跌 0.97%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.01%；博通 (AVGO-US) 下跌 1.61%；高通 (QCOM-US) 跌 0.54%；AMD (AMD-US) 下跌 1.40%；美光 (MU-US) 上漲 1.20%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.73%；日月光 ADR (ASX-US)  跌 2.51%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 3.14%。

企業新聞

軟銀集團 (ADR) (SFTBY-US) 微漲 0.53% 至每股 39.86 美元，軟銀大幅增持輝達與台積電，並首次買入甲骨文，藉此強攻 AI 晶片設計、製造與雲端基礎設施核心。分析師預期，受惠 AI 資產飆升，軟銀 Q2 財報有望轉虧為盈，資產變現強勁。

川普 5 日透露台積電對美投資將拉高至 3000 億美元，興建全球最大的晶圓廠。台積電 ADR (TSM-US) 週二走弱 2.73% 至每股 232.47 美元，換算價為 1390.86 美元 ，折溢價率為 20.94%。

Palantir (PLTR-US) 週二股價飆升 7.85%，Davidson 分析師 Gil Luria 將目標價從 115 美元上調至 170 美元，並稱 Palantir 是「整個軟體產業中最精彩的故事」。

製藥大廠輝瑞 (PFE-US) 公布第二季財報，營收與獲利均優於市場預期，並同步上調全年盈餘預測，激勵股價走高 5.18%。

萬豪國際 (MAR-US) 雖然第二季盈餘超出預期，但受制於聯邦開支緊縮與商務旅遊疲弱等挑戰，調降全年獲利展望，該股收紅 0.23% 至每股 259.72 美元。

「景氣金絲雀」開拓重工 (Caterpillar) (CAT-US) 公布 2025 年第二季財報，儘管營收優於預期，但調整後獲利不及市場預期，該股仍小幅上揚 0.12%。

經濟數據
  • 美國 7 月服務業 PMI 終值報 55.7，預期 55.2，前值 52.9
  • 美國 7 月綜合 PMI 終值報 55.1，預期 54.6，前值 52.9
  • 美國 7 月 ISM 非製造業 PMI 報 50.1，預期 51.5，前值 50.8
華爾街分析

分析師指出，占美國 7 成 GDP (國內生產毛額) 的服務業，其活動放緩可能預示經濟正邁向更嚴峻的挑戰。摩根大通週二也示警，美國面臨經濟衰退的風險已顯著升高。

Wolfe Research 分析師 Chris Senyek 表示：「預計夏季後段交易仍將震盪，因為利率政策路徑仍高度依賴即將公布的經濟數據。」

Jefferies 股票研究產品管理高級副總裁 Andrew Greenebaum 預期聯準會政策轉向，可能使中小型股表現優於大型科技股。歷史數據顯示，聯準會降息時期，標普 500 等權重指數表現較佳。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

文章標籤

美股聯準會川普關稅美股盤後TOP財報

相關行情

台股首頁我要存股
道瓊指數44111.74-0.14%
S&P 5006299.17-0.49%
NASDAQ20916.55-0.65%
費城半導體5561.69-1.12%
高通146.71-0.54%
蘋果202.92-0.21%
Alphabet公司(C)195.32-0.22%
微軟527.75-1.47%
亞馬遜213.75+0.99%
輝達178.26-0.97%
應用材料179.15-2.01%
博通292.93-1.61%
超微半導體174.31-1.40%
萬豪國際259.72+0.23%
Meta平台763.46-1.66%
台積電ADR232.47-2.73%
日月光投資控股9.73-2.51%
聯電 ADR6.81+0.00%
中華電45.05+3.14%
帕蘭提爾科技173.27+7.85%
輝瑞24.75+5.18%
美光科技109.06+1.20%
卡特彼勒434.23+0.12%
Meta平台763.46-1.66%

延伸閱讀



Empty