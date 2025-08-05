〈財報〉開拓重工Q2財報：獲利未達預期 關稅與價格壓力成主要挑戰

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-05 19:30

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建築和採礦設備製造商開拓重工 (CAT-US)(卡特彼勒) 周二 (5 日) 公布第二季財報，儘管新任執行長克里德 (Joe Creed) 強調了堅韌的需求和穩健的營運表現，但公司公布的盈利數字仍未達到分析師的預期。

開拓重工Q2財報：獲利未達預期 關稅與價格壓力成主要挑戰(圖:shutterstock)

由開拓重工的設備廣泛應用於全球的基礎建設、採礦、能源和運輸領域，開拓重工的財報常被視為全球經濟健康的風向球。開拓重工的股價在盤前交易中下跌了約 3.2%。

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關鍵財務表現概覽

開拓重工第二季總銷售額和營收為 166 億美元，相較於 2024 年第二季的 167 億美元，微幅下降了 1%。這一下降主要歸因於不利的價格實現，影響金額達 4.14 億美元。儘管如此，較高的銷售量 (2.37 億美元) 部分抵銷了這一影響，這主要得益於終端用戶對設備需求的增加。

獲利方面，2025 年第二季的每股利潤為 4.62 美元，低於去年同期的 5.48 美元。調整後的每股利潤為 4.72 美元，也顯著低於 2024 年第二季的 5.99 美元，且未達到分析師預期的 4.88 美元和 FactSet 共識的 4.89 美元。

這是公司連續第二季未達預期，也是過去四季中的第三次。

營運利潤率從 2024 年第二季的 20.9%，下降至 2025 年第二季的 17.3%。調整後的營運利潤率也從 22.4% 下降至 17.6%。

營運利潤下降的主要原因是不利的製造成本，這在很大程度上反映了較高關稅的影響。在第二季，公司面臨的關稅相關成本逆風約為 2.5 億至 3.5 億美元，這使得獲利受到美國關稅相關較高成本的影響。

在現金流方面，2025 年第二季企業營運現金流為 31 億美元，季末企業現金餘額為 54 億美元。本季度，公司投入了 15 億美元用於股票回購 (8 億美元) 和股息支付 (7 億美元)。

管理層評論與展望

執行長克里德表示，開拓重工團隊本季度繼續專注於客戶成功並展現了穩健的營運表現。克里德於 5 月接替 Jim Umpleby 擔任執行長。克里德強調：「隨著基礎設施支出和不斷增長的能源需求提供支持，我們在各個業務部門繼續看到強勁的訂單，需求依然堅韌。」

展望未來，開拓重工預計第三季度銷售額將較去年同期「適度增長」，而全年銷售額將較 2024 年「略高」，這高於先前預期的「大約持平」。