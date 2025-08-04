鉅亨網編譯段智恆 2025-08-04 22:10

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AI耗電飆升！Google簽協議降載 緩解美國電網壓力(圖：REUTERS/TPG)

Google 與印第安納 - 密西根電力公司 (Indiana Michigan Power) 及田納西河谷電力局 (Tennessee Valley Authority) 達成協議，當電網緊張時，將應電力公司要求暫時降低資料中心的 AI 機器學習工作負載。這是 Google 首次正式參與電力需求響應計畫，以暫時減少高耗電 AI 運算負載。

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Google 在部落格文章中指出，此舉「能讓大型用電負載如資料中心更快接入電網，減少興建新輸電線路與電廠的需求，並協助電網營運商更有效率地管理電力供應。」需求響應計畫向來多見於高耗能產業，例如重工業或加密貨幣挖礦業者，參與者通常可獲得電費折扣或補償款。

隨著 AI 迅速發展並推升電力需求，美國各地電力公司湧入大量科技業的供電請求，造成供需失衡，令 AI 基礎設施的擴張面臨挑戰。儘管目前這類協議僅涵蓋電網部分用電，但市場預期，隨著美國電力供應進一步吃緊，科技巨擘與電力公司之間的需求響應合作可能更趨普遍。