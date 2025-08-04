AI耗電飆升！Google簽協議降載 緩解美國電網壓力
鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》報導，Google(GOOGL-US)周一 (4 日) 宣布，已與美國兩家電力公司簽署協議，承諾在電網需求高峰時削減人工智慧 (AI) 資料中心的用電量，以減輕電網壓力。隨著 AI 運算需求激增，科技業資料中心用電量暴增，部分地區的電力需求甚至超過可供應水準，引發電價飆漲與停電疑慮。
Google 與印第安納 - 密西根電力公司 (Indiana Michigan Power) 及田納西河谷電力局 (Tennessee Valley Authority) 達成協議，當電網緊張時，將應電力公司要求暫時降低資料中心的 AI 機器學習工作負載。這是 Google 首次正式參與電力需求響應計畫，以暫時減少高耗電 AI 運算負載。
Google 在部落格文章中指出，此舉「能讓大型用電負載如資料中心更快接入電網，減少興建新輸電線路與電廠的需求，並協助電網營運商更有效率地管理電力供應。」需求響應計畫向來多見於高耗能產業，例如重工業或加密貨幣挖礦業者，參與者通常可獲得電費折扣或補償款。
隨著 AI 迅速發展並推升電力需求，美國各地電力公司湧入大量科技業的供電請求，造成供需失衡，令 AI 基礎設施的擴張面臨挑戰。儘管目前這類協議僅涵蓋電網部分用電，但市場預期，隨著美國電力供應進一步吃緊，科技巨擘與電力公司之間的需求響應合作可能更趨普遍。
目前 Google 與電力公司之間的商業細節尚未公布，但此舉顯示 AI 資料中心耗能問題已成科技業與電力產業共同面對的重要課題，也突顯 AI 基礎設施快速成長對美國電網的衝擊。
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