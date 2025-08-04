鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-04 21:00

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2026年上路！Lyft攜手百度進軍歐洲自駕計程車市場 (圖：REUTERS/TPG)

此次合作將結合 Lyft 的叫車平台與百度的自駕技術與電動車型 RT6，由 Lyft 負責營運平台、客服與車隊管理，百度則提供無人駕駛車輛與技術支援。Lyft 執行副總裁 Jeremy Bird 表示，收購歐洲叫車應用程式 FreeNow 後，公司取得與各國監管機構長期合作的基礎，這有助於推動自駕服務的合規落地。

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Lyft 上周以 2 億美元完成收購 FreeNow，首次進軍北美以外市場，該應用覆蓋歐洲 9 國超過 180 座城市。此次合作可望讓 Lyft 在歐洲與 Uber(UBER-US)、Bolt 等競爭對手抗衡，並藉自駕技術打造差異化優勢。

對百度而言，此舉是其「蘿蔔快跑」(Apollo Go) 自駕服務全球擴張的一部分，目前該服務已在中國及海外 15 座城市部署逾 1,000 輛車，累計完成超過 1,100 萬次載客行程。除 Lyft 外，百度上月也宣布與 Uber 合作，計畫在美國與中國以外的地區，包括中東與亞洲市場，導入自駕車。