2026年上路！Lyft攜手百度進軍歐洲自駕計程車市場
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
綜合外媒報導，美國叫車服務公司 Lyft(LYFT-US)周一 (4 日) 宣布，將與中國百度 (BIDU-US)(09888-HK) 合作，自 2026 年起在歐洲推出自駕計程車服務，這是百度首次進軍歐洲自動駕駛計程車市場。初期服務將在德國與英國上線，並計畫在未來幾年擴展至全歐洲，車輛規模可望達數千輛，仍須取得監管核准。
此次合作將結合 Lyft 的叫車平台與百度的自駕技術與電動車型 RT6，由 Lyft 負責營運平台、客服與車隊管理，百度則提供無人駕駛車輛與技術支援。Lyft 執行副總裁 Jeremy Bird 表示，收購歐洲叫車應用程式 FreeNow 後，公司取得與各國監管機構長期合作的基礎，這有助於推動自駕服務的合規落地。
Lyft 上周以 2 億美元完成收購 FreeNow，首次進軍北美以外市場，該應用覆蓋歐洲 9 國超過 180 座城市。此次合作可望讓 Lyft 在歐洲與 Uber(UBER-US)、Bolt 等競爭對手抗衡，並藉自駕技術打造差異化優勢。
對百度而言，此舉是其「蘿蔔快跑」(Apollo Go) 自駕服務全球擴張的一部分，目前該服務已在中國及海外 15 座城市部署逾 1,000 輛車，累計完成超過 1,100 萬次載客行程。除 Lyft 外，百度上月也宣布與 Uber 合作，計畫在美國與中國以外的地區，包括中東與亞洲市場，導入自駕車。
自駕計程車市場競爭日趨激烈，Uber 正在與 Waymo、Pony.ai(PONY-US)、WeRide(WRD-US) 及 Momenta 合作，預計 2026 年於歐洲推出服務；英國政府也加速自駕計程車上路的時程，目標在 2026 年春季開始付費載客服務。分析指出，Lyft 與百度的合作標誌著雙方押注無人駕駛成為未來叫車市場的核心競爭力。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 特斯拉批准300億美元股票獎勵 馬斯克續任兩年解鎖
- 馬斯克挺川普害慘特斯拉？品牌忠誠度跌破五成！
- AI熱潮發威！Amphenol斥資105億收購 CommScope盤前股價飆破70%
- 盤前重挫6%！特斯拉Q2電動車銷售續跌 Robotaxi救市難如願
下一篇