鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-03 21:50

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本週重點國際財經大事包括：美國公布 ISM 非製造業指數、全球採購經理人指數 (PMI) 終值，超微 (AMD-US) 等道瓊企業財報將登場。此外，英國央行將公布利率決策、日銀利率決策會議紀錄也備受矚目。

本週操盤筆記：美國7月服務業景氣、超微財報、英國央行利率決策(圖：REUTERS/TPG)

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本週操盤筆記 (0804-0809)

美國服務業景氣、英國央行利率決策

本週市場焦點將放在美國服務業採購經理人指數 (ISM)，該數據將於週二(5 日) 公布。此前，美國製造業 ISM 數據低於預期，加上疲弱的就業報告，FP Markets 分析師 Aaron Hill 指出，這些訊號「放大了經濟放緩的憂慮」，若服務業 ISM 同步轉弱，將強化 9 月降息可能性。

除 ISM 調查外，本週還有美國 6 月貿易數據、第二季生產力初估值及初領失業金等報告；美國財政部亦將於週二至週四 (7 日) 標售 3 年期、10 年期及 30 年期公債。另有關美國總統川普宣布自 8 月 7 日起對數十國提高關稅的後續進展，以及英國與印度央行決策、日銀會議紀要及中國貿易與通膨數據也備受關注。

道瓊企業財報將登場 AI 與獲利動能成焦點

美股投資人下週將迎來迪士尼 (DIS-US)、麥當勞(MCD-US) 及開拓重工 (CAT-US) 等道瓊成分股財報，藉此觀察經濟狀況。道瓊工業指數目前距去年 12 月創下的歷史高點僅差一步，若這些重量級企業繳出亮眼業績，可能推動指數再創新高。

根據統計，已公布財報的企業中有 81% 獲利優於分析師預期，高於過去四季平均的 76%。B. Riley Wealth 首席市場策略師 Hogan 指出：「本季財報表現明顯優於預期。」分析師認為，企業獲利強勁有助於消除上季因關稅與經濟放緩疑慮所造成的市場悲觀情緒。

Ingalls & Snyder 資深投資策略師 Ghriskey 則說：「第一季數據較為混雜，令市場觀望，但第二季可說是一次反轉。」他並強調，AI 及科技股仍是推動市場的主要動能，投資人對這些產業的持股部位「達到最高水準，且感到放心」。