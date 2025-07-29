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〈房產〉今年上半年全台房產移轉「交易降、傳承升」 買賣年減26%

鉅亨網記者張欽發 台北


根據內政部統計月報最新統計資料，2025 年上半年全台建物各類移轉情形出現明顯變化，其中建物買賣移轉量大幅下降，上半年剩下 13 萬棟，年減 26%，而不過繼承與贈與則持續穩定成長，建物繼承移轉達 3.9 萬棟，年增 5%，持續創高趨勢仍未改變，建物移轉呈現「交易降、傳承升」的趨勢。

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統計：今年上半年全台房產移轉「交易降、傳承升」 買賣年減26%。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年上半年市場交易受到房貸等政策影響，市場交易量呈現年減表現，不過關於世代間的財富移轉卻未停歇，主要還是人口結構老化出現較多的繼承狀況，另外贈與可能與夫妻間贈與節稅、長輩贈與給小孩，甚至是還有聽過夫妻共同持有，透過贈與取得乾淨的首購條件的狀況。


資料顯示，2025 年上半年建物買賣移棟數為 13 萬棟，較 2024 年同期的 17.7 萬棟減少 26%，反映出整體房市交易趨於保守，與利率環境、經濟預期及政策調控等因素有關。

同時，拍賣移轉部分也呈現衰退，由 2024 年上半年的 1840 棟降至今年同期的 1516 棟，年減幅達 18%，觀察整體房貸逾放比例仍處歷史低檔表現，市場上法拍供給量並未明顯增加，因此拍定移轉數量仍呈現衰退表現。

相較之下，繼承與贈與移轉則持續上升。繼承自 2024 年同期的 3.7 萬棟增至 3.9 萬棟，年增 5%；贈與移轉棟數從 2.88 萬棟成長至 2.99 萬棟，年增幅達 4%。此一趨勢反映人口高齡化與財富世代移轉現象逐步發酵。

整體而言，2025 年上半年不動產移轉市場呈現「交易降、傳承升」的轉變態勢，未來是否持續此趨勢，仍須觀察政策調整與經濟走向的影響。

 

文章標籤

房產交易買賣繼承

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