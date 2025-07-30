〈房產〉逾30年老公寓住宅交易 以40-50歲購屋客群爲主力買盤

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-30 19:32

‌



依金融聯徵中心新增房貸資料統計顯示，今年第一季全台屋齡 30 年以上老公寓購屋客群，以 50 歲為分界，超過 8 成是 50 歲以下的購屋族，其中又以 40-50 歲購屋客群為最大宗，占比 35.7%，且近五年來年增約 2.9 個百分點，且有逐漸增加的趨勢。

逾30年老公寓住宅交易，多數以40-50歲購屋客群爲主力。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房價高、新大樓貴，不少年輕人購屋選擇「先買老、再換好」，老公寓雖屋況舊，但房價親民，且公設比低，室內實坪高，在台北市這類高房價都會區，預算有限的年輕客群，只能向低價老屋靠攏，也讓老公寓購屋客群走向年輕化。

‌



張旭嵐表示，都會區老公寓多位於市心蛋黃區，生活機能成熟、交通便利，對於依賴市區機能、頻繁社交活動的年輕購屋族來說頗具吸引力。另一方面，老公寓具備都更危老重建價值，更成為自住投資兩相宜的置產選擇。

而反觀 50 歲以上高齡客群，老公寓人氣僅占不到 2 成，且隨著年齡層越高占比越低，70 歲以上客群僅剩 0.4%，且近五年來，高齡客群佔比呈現負成長，對老公寓接受度明顯降低。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，50 歲以上的退休族，財富收入有一定程度，早年持有的老公寓也都增值，不過，在考量老公寓多無電梯，不利高齡居住，如購屋預算充足的情況下，多半會以有車位的大樓產品為優先，因此人生下半場逐漸出現「賣公寓，換大樓」的換屋規劃。

此外，部分銀行核貸設有內規，貸款人年齡加上屋齡以不超過 75-85 年為原則，市場中古公寓屋齡多在 30 年以上，貸款人年齡如超過 50 歲以上，較容易在銀行核貸條件上卡關，相對不易吸引高齡者進場。