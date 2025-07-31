〈房產〉7月全台房市交易量月減7.6% 中信房屋張世宗：短期恐難擺脫低迷格局

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-31 10:39

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中信房屋統計內部成交件數，7 月全台交易量相較於上月減少約 7.6%，較去年同期減少約 35.7%。中信房屋總經理張世宗今 (31) 日指出，房市短期恐難擺脫低迷格局，如官方能適時推出政策紅利，如鬆綁信用管制，方有望為低迷的市場注入活水。

中信房屋總經理張世宗：房市短期恐難擺脫低迷格局。(鉅亨網記者張欽發攝)

中信房屋並進一步提出七月六都的成交量數據變化，台北市月減 8.1%、年減 38.3%；新北市月減 3.4%、年減 30.7%；桃園市月減 7.1%、年減 37.9%；台中市月減 6.8%、年減 30.6%；台南市月增 7.1%、年減 36.2%；高雄市月增 8.5%、年減 35.8%。

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張世宗指出，美國對等關稅談判期限自 7 月 9 日延至 8 月 1 日，政策懸而未決，使得國際政經局勢持續籠罩在不確定性之中，連帶影響購屋民眾信心轉趨保守，市場觀望情緒明顯升溫。同時，7 月又逢暑期出國旅遊高峰，看屋人潮減少，也進一步抑制了市場交易動能。

展望後市，張世宗提醒，銀行房貸額度緊縮態勢未見緩解，關稅政策大限又迫在眉睫， 8 月下旬更將進入傳統民俗月淡季，短期房市恐難擺脫低迷格局。

張世宗並指出，若政府能適時推出政策紅利，例如鬆綁信用管制，方有望為低迷的市場注入活水；反之，在政策與市場信心的雙重夾擊下，今年全年房市交易量恐持續探底。另外，值得注意的是，市場買氣若長期萎縮，也會加劇不動產經紀業的經營壓力，目前不動產經紀業備查家數仍處於歷史高點，部分體質不佳、經營績效不彰的店頭很有可能在這波房市不景氣中被洗出市場，後續產業動態還需繼續觀察。