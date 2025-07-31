〈房產〉永慶：7月全台房市交易月減14% 、年減42% 南二都萎縮最明顯

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-31 11:21

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7 月爲暑假出遊旺季，同時，月初丹娜絲颱風襲台，狂風與短時間強降雨造成中南部出現不少災情，月底也有多天豪大雨特報，都衝擊民眾看屋時程，加上銀行房貸錢荒仍持續，永慶房屋統計， 7 月全台交易量較 6 月減少 14%，月減 42%，並以南二都交易萎縮最為明顯。

永慶：7月全台房市交易月減14% 、年減42% 南二都萎縮最明顯。(鉅亨網記者張欽發攝)

根據永慶房產集團統計：與 6 月相比，全台七大都會區交易表現均量縮一成以上，其中，台北市月減 15%，新北市月減 13%，桃園市減少 11%，新竹縣市量縮 10%，台中市月減 16%，受到颱風與豪大雨影響的南台灣則均月減近二成，台南市與高雄市均月減 19%。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，第三季原本就是房市銷售淡季，因 7 月適逢暑假，民眾大都規劃出遊行程，房市交易相對清淡，加上颱風、豪大雨攪局，部分縣市出現災情，讓民眾放緩看屋、購屋腳步，這也是台南與高雄房市交易量月減近二成的主因。此外，國內房市政策持續調控、銀行資金緊縮仍持續的狀況下，衝擊部分民眾購屋意願，並放緩購屋腳步，讓 7 月全台交易量減少 14%。

而與去年 7 月同期相比，全台房市交易量減少 42%，台北年減 28%，新北與桃園均量縮 40%，新竹縣市年減 47%，台中量縮 48%，台南減少 34%，高雄則量縮 46%。

陳金萍指出，去年 7 月國內景氣燈號亮出首顆紅燈，國內經濟景氣穩定復甦，加上民眾抗通膨預期心理發酵，以及新青安促動下，房市需求穩定。反觀今年 7 月，央行第七波信用管制持續，而銀行緊縮銀根，核貸趨嚴、貸款利率上調、成數下降、排隊等撥款的狀況頻傳，市場觀望氣氛濃厚，以致 7 月房市買氣欲大不易，與去年同期相比仍有四成以上的量縮幅度。

陳金萍表示，美國川普的關稅政策豁免大限將至，台灣的對等關稅仍在協商談判中，不確定性仍高，下半年經濟成長動能趨緩，也連帶影響內需與房市買氣，加上銀行房貸緊縮與第七波信用管制短時間內沒有調整的跡象，讓市場流動性下降，下半年房市交易動能回升空間有限。