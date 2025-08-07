【Joe’s華爾街脈動】半導體新關稅威脅浮現，引發全產業波動
Joe Lu
地緣政治風險直指台灣核心產業，為強勁的 AI 趨勢蒙上陰影，並為市場大幅波動創造條件
Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 6 日 美東時間
摘要
- 市場面臨多空力量拉鋸：AI 的看漲動能與聯準會的降息預期，正遭逢美台貿易緊張局勢的升級。
- 美國指數在大型科技股的帶動下上漲，但擬議的半導體關稅與超微 (AMD) 疲弱的前景，預示著晶片產業及台股加權指數 (TAIEX) 面臨直接風險。
- 疲弱的美國非農就業數據強化了市場對聯準會降息的預期，為風險偏好提供了支撐。
- 台灣央行釋出國內經濟穩定的訊號，但由於關稅的不確定性，下半年經濟放緩的風險正在增加。
- 最主要的風險因素是美國新的關稅威脅。報導中對台積電 (TSMC) 的要求，為台灣創造了關鍵的談判挑戰。
地緣政治風險是今日的焦點。川普總統宣布將加徵半導體關稅，(全文未完)
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
