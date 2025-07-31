美初領失業金人數微增 勞動市場穩定但找工作好難
鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電
根據美國勞工部 (DOL) 周四 (31 日) 公布數據，美國上周初領失業金人數微增至 21.8 萬人，優於市場預期，顯示勞動市場保持穩定，但失業勞工需要更長時間才能找到新工作機會。
截至 7 月 26 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.8 萬人，低於市場預期的 22.2 萬人，較前值 21.7 萬人增加 1,000 人，4 周移動平均值報 22.1 萬人，較前值 22.45 萬人減少 3,500 人。
截至 7 月 19 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 194.6 萬人，與修正後前值持平。前值從 195.5 萬人下修至 194.6 萬人，減少 9,000 人。4 周移動平均值報 194.93 萬人，較前值 195.18 萬人減少 2,500 人，依舊維持在 2021 年 11 月 20 日以來的新高水準。
關稅不確定性影響雇用
令人擔心的還有，本月美國企業宣布裁員 62,075 人， 遠高於去年同期裁員近 25,900 人。 2025 年的裁員數字是過去十年 7 月中的第二高，僅次於 2020 年新冠疫情最嚴重時期的裁員數字。
上述數據顯示勞動市場已經放緩，經濟學家表示，川普關稅水準最終落點的不確定性，讓企業對增加人力保持謹慎。不過，嚴厲的打擊移民政策也導致勞動力供給下降，讓整體勞動市場保持穩定。
聯準會周三維持基準利率在 4.25%-4.50% 區間，多數經濟學家預期 9 月有望開始將息。聯準會主席鮑爾告訴記者，勞動市場處於平衡狀態，但補充表示由於需求和供給都在下降，「我們確實看到勞動市場的下行風險」。
職缺減少重新就業困難
雇主增加雇用的猶豫意味著被解僱者可選擇的工作機會更少。政府周二公布的數據顯示，6 月每名失業者對應 1.06 個職缺，低於 1 月的 1.33 個。
此外，本周的失業金申請數據對周五即將公布的 7 月就業報告沒有影響，因為落在調查期間之外。路透經濟學家調查顯示，7 月非農就業人數可能增加 11 萬人，低於 6 月的 14.7 萬人，失業率預測將從 6 月的 4.1% 升至 4.2%。
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