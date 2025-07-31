鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-31 13:17

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日本央行在周四 (31 日) 結束的政策會議上，一致投票決定將基準利率維持在 0.5% 不變，這已是連續第 4 次會議按兵不動，符合市場普遍預期。

日本央行維持利率不變 上調通膨與經濟成長預期(圖:shutterstock)

然而，根據其發布的季度經濟展望報告，央行大幅上調了其通膨與經濟成長預期，此舉被市場視為日本央行可能更接近下一次升息的明確訊號。

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在通膨方面，由九名成員組成的央行委員會在報告中，將本財年的通膨預期中位數從 2.2% 上調至 2.7%，反映出食品價格持續上漲。央行也略微上調了對 2026 財年和 2027 財年的通膨預期，並略微上調了對今年經濟成長的預期。

經濟學家先前預計，本財年的通膨預期將上調至 2.5%，其他年份的通膨預期維持不變。

經濟成長方面，日本央行也略微上調了本財年的經濟成長預期。對於 2025 財年，對國內生產總值 (GDP) 的年增長預期，從此前的 0.5% 調整為 0.6%，而 2025 年 GDP 預期範圍，也從 0.4% 至 0.6% 上調至 0.5% 至 0.7%。

儘管展望報告中的多項調整都暗示著，央行距離下次升息更近，日本央行仍避免就未來升息的時機，給出任何明確暗示。官員們可能需要更多時間，來評估美國關稅將如何影響日本經濟和全球商業。

雖然美日之間已達成一項期待已久的貿易協議，減少了部分經濟不確定性，但日本央行依然表示，經濟前景風險偏向下行，且貿易政策及其發展帶來的不確定性，對經濟和物價前景的影響依然很高。

同時，日本央行已軟化了其對貿易不確定性的描述，不再稱其「極高」，並重申在條件允許且實際利率仍「顯著偏低」的情況下，將繼續上調政策利率並調整貨幣寬鬆程度。分析師認為，這表明行長植田和男目前既有理由偏向鴿派，也有充分依據可以轉向鷹派。

本次日本央行會議結論公布前數小時，美國聯準會也宣布維持基準利率不變，聯準會主席鮑爾同樣提及「許多、許多不確定性」。