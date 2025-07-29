鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-29 09:12

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義大利眼鏡巨頭 EssilorLuxottica 本週一（28 日）公布最新財報指出，旗下與 Meta (META-US) 合作推出的雷朋（Ray-Ban）Meta 智慧眼鏡銷售額，年增超過三倍，成為公司 2025 年上半年營收成長的主要驅動力。

Meta雷朋智慧眼鏡熱銷三倍！EssilorLuxottica營收突破162億美元創新高。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，雷朋 Meta 智慧眼鏡的成功，推動 EssilorLuxottica 上半年總銷售額達到 140.2 億歐元（約 162.5 億美元），年增 7.3%。

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這款雷朋智慧眼鏡由 Meta 與 EssilorLuxottica 自 2019 年展開合作研發，不僅成功融合科技與時尚，更逐步將傳統眼鏡轉型為具備 AI 功能的智慧穿戴設備。

執行長 Francesco Milleri 與副執行長 Paul du Saillant 聯合表示：「我們正在引領眼鏡轉型，使其成為下一個運算平台，在這個平台上，AI、感測技術和數據豐富的醫療保健基礎設施將融合在一起，賦能人類，釋放我們的全部潛力。」

EssilorLuxottica 指出，雷朋 Meta 智慧眼鏡的成功、Oakley Meta Performance AI 眼鏡的推出以及 Nuance Audio 的積極回應，都是其在這一新領域取得的重要里程碑。

6 月推出的 Oakley Meta 智慧眼鏡是 EssilorLuxottica 與 Meta 合作的最新產品。EssilorLuxottica 旗下擁有多個知名品牌，包括雷朋、Oakley、Vogue Eyewear 及 Persol 等。

根據《CNBC》報導，Meta 與 EssilorLuxottica 還計畫推出 Prada 聯名智慧眼鏡。