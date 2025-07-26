李強提議建全球AI合作組織！中國籲統一AI治理、美中科技角力升溫

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-26 14:10

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中國國務院總理李強週六（26 日）在上海世界人工智慧大會（WAIC）開幕式發表演說，提議建立一個全球人工智慧（AI）合作組織，呼籲各國就這項快速發展技術的發展和安全進行協調。

李強提議建全球AI合作組織。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，李強指出，AI 已成為推動全球經濟增長的全新引擎，但目前 AI 治理架構依舊碎片化，各國在監管理念與制度規則上差異甚大，急需建立具有廣泛共識的全球合作框架。

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李強表示：「目前，全球 AI 治理總體上仍然碎片化。各國在監管理念、制度規則等方面存在很大差異。我們應該加強協調，盡快形成一個具有廣泛共識的全球 AI 治理框架。」

AI 成核心戰略技術焦點 中美科技競爭升溫

本屆 WAIC 大會正值中美科技競爭持續升高之際，尤其是在 AI 領域，中國與美國被廣泛視為兩大主要競爭對手。

李強在演說中雖未點名美國，但他警告稱，AI 可能成為少數國家和公司的「獨家遊戲」，並表示面臨的挑戰包括 AI 晶片供應不足和人才交流限制。

美國政府近年加強對中國 AI 技術的出口管制，以國安理由限制輝達 (NVDA-US) 等企業出口高階 AI 晶片與尖端製造設備至中國，目的是防止這些技術被用於軍事用途。儘管如此，中國 AI 技術仍持續取得突破，引起美方密切關注。

李強強調，中國願意與全球分享 AI 技術成果，尤其是與發展中國家分享其發展經驗和產品。

AI 創新 WAIC 超過 800 家企業參展展示技術實力

作為中國年度科技盛會，今年 WAIC 吸引超過 800 家企業參展，展示逾 3,000 項 AI 相關高科技產品，涵蓋 40 款大型語言模型（LLMs）、50 項 AI 驅動裝置與 60 台智慧機器人。