〈房產〉預售屋與中古屋價差幅度驚人 台中高達103% 高雄、台南也超過80%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-25 11:46

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除屋況的新穎和營建成本的提升，預售屋的價格往往含有對該地區未來房價的預期，因此價格通常會高出中古屋一截。房仲業者依實價登錄比較七大都會區 2020 年迄今中古屋與預售屋總價中位數的價差變化，發現近六年中古屋與預售屋價差明顯擴大，其中台中市、台南市與高雄市三都。

統計：台中預售與中古屋價差六年增加57.6個百分點。(鉅亨網記者張欽發攝)

全台的台中市、台南市與高雄市三都會區，中古屋與預售屋價差幅度皆已經突破 80%，尤其台中市價差幅度更高達 103.1%。

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台中市 2020 年以來房價明顯快速上漲，2020 年中古屋與預售屋總價中位數價差幅度為 45.5%，2025 年價差幅度為 103.1%，增加了 57.6 個百分點。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，受到中部科學園區以及各項重大建設帶動，台中市近年來房市交易表現熱絡，各個重劃區也吸引建商卡位推案。尤其是西屯區七期重劃區、水湳經貿園區等重劃區，交通、市政、商業機能完善且未來發展深具潛力，更是吸引多家建商相繼推出大坪數高價住宅或豪宅產品等預售建案，使得台中預售屋近六年總價中位數明顯大幅攀高，拉開中古屋與預售屋的價差幅度達 103.1%。

高雄市 2020 年中古屋與預售屋總價中位數價差幅度為 38.5%，2025 年價差幅度則擴大為 86.1%，增加了 47.6 個百分點。陳金萍指出，高雄市受惠南部科學園區與台積電設廠議題，尤其以橋頭、楠梓、三民等行政區，更是吸引多家建商積極推案，推升高雄預售屋房價，近六年中古屋與預售屋價差由 38.5% 大幅增加 47.6 個百分點，來到 86.1%。

台南市 2020 年中古屋與預售屋總價中位數價差幅度為 67.7%，2025 年價差幅度則為 83.6%，增加了 15.9 個百分點。陳金萍分析，台南市近年受惠南部科學園區以及台積電等科技大廠進駐，善化、新市等南科生活圈以及安南、永康等重劃區吸引多家建商大量推案，推動房價上漲，也讓預售屋總價逐年攀升，中古屋與預售屋價格逐年擴大至 83.6%。

全台七大都會區中，桃園市 2020 年預售屋與中古屋價差幅度為 45.1%，2025 年為 37.8%，2020 年迄今減少 7.3 個百分點，也是七都中預售屋與中古屋價差幅度最小的都會區。陳金萍說明，桃園市近年在產業發展與重大交通建設帶動下，人口長期呈現淨移入，人口紅利帶動的居住需求，也帶動桃園、中壢、龜山等區域重劃區房市表現熱絡。不過，桃園市交通建設、重劃區發展等區域利多已提前反映，加上供給量大，預售屋價格上漲力道收斂，與中古屋價差略為拉近，讓 2025 年桃園市中古屋與預售屋價差幅度較 2020 年減少 7.3 個百分點。