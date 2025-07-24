〈房產〉預售屋買氣腰斬但房價卻未見鬆動 房仲示警三大風險

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-24 11:48

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2025 年房市預售案買氣低迷，為刺激銷售，業者紛紛推出各式優惠方案應對，甚有建商主動退還已購客差價案例，引發市場熱議；對此，房仲業者彙整實價登錄資料發現，六都預售屋交易量年減幅分別落在 50.5%-83.1% 不等，顯示市場已明顯降溫，然而價格卻並未同步走跌，僅台北市微幅回落 0.6%，其餘地區仍呈上漲趨勢，其中新北市更上漲近 20%。

預售屋買氣腰斬但房價卻未見鬆動 房仲示警三大風險。(鉅亨網記者張欽發攝)

中信房屋研展室副理莊思敏指出，房市一向具有「量先價行」的特性，在交易量萎縮的情況下，預售價格修正壓力恐將逐步浮現。

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針對目前市場狀況，莊思敏提醒，有意購買預售屋的消費者應特別留意三大潛在風險。首先，市場買氣低迷導致銷售放緩，建商資金回流速度減慢，部分財務體質較弱的中小型業者恐將面臨不小的資金鏈壓力，甚至可能引發工程延宕、爛尾樓、建商倒閉等風險。

其次，在投資客比例較高的區域，隨著限貸資金壓力加重，市場可能出現拋售潮，進一步加劇市場波動的風險。

第三，目前預售屋的價格已經站在歷史高檔，而預售屋交屋期長達 3 至 5 年，若遇價格下修，購屋者恐怕也會有價差損失。

莊思敏指出，受到土地價格、營建與人力成本高漲的影響，加上利潤考量，多數建商仍不願輕易調降售價，大多採取「買房送裝潢」、「贈送家電」等變相讓利的方式，或選擇延後推案以觀望市場走向。雖然目前市場上的確有少數建商下修價格，甚至主要退還價差給已購客，但這仍屬個別案例，尚未形成普遍現象，更難以撼動整體房價的走勢。