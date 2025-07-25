〈房產〉北市大同區斯文里二期整宅公辦都更招商成功 由都美建設出線

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-25 11:08

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由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者的「台北市大同區大同段一小段 391-2 地號等 7 筆土地公辦都市更新案」(斯文里二期整建住宅) 公開徵求出資者招商案，評選結果以都美建設為最優申請人，成為蘭州斯文里整宅地區首件招商成功公辦都更案。預估更新後約可興建樓地板達 9800 坪以上，總銷售金額約 90 億元以上。

大同區斯文里二期整宅公辦都更最優申請人更新後模擬圖。(圖：台北市住都中心提供)

台北市住都中心指出，都美建設對斯文里二期整建住宅規劃方案以「延續紋理、融入日常」之設計理念，回應社區再生的需求。未來預計興建 RC 構造之地上 13 層、地下 3 層建築物，於地面層規劃店鋪及街角綠意廣場，不僅滿足社區住戶的使用需求，同時顧及與相鄰地區住戶的鄰里關係性，符合住宅更新的未來趨勢，並承諾取得綠建築標章，打造優質安全環境

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台北市斯文里二期整建住宅基地為蘭州斯文里整宅地區中斯文里二期社區及其東側建物，基地面積為 4,849 平方公尺（約 1,466.82 坪），現況私有產權 252 戶，住宅單元狹小，每戶僅約 8 至 12 坪，公共空間長年滲水，隨著建物老舊、年久失修，今年初並經歷火災，住戶們急切盼望透過都市更新重建家園，提升居住品質。

北市大同區斯文里二期整宅公辦都更案基地現況。(圖：台北市住都中心提供)

台北市住都中心自 2016 年起配合政策設置駐地工作站，長期陪伴與居民共築信任，台北市政府於 2020 年同意台北住都中心擔任斯文里二期整宅公辦都更案實施者後，原定以自行興建方式辦理，並因計畫調整舉行二次選配，住戶皆踴躍參與，選配率皆達 9 成以上。然後續因遭遇疫情及營建成本上漲，影響全案成本與財務可行性，歷經統包工程 2 次流標，影響公辦都更推動進度。

台北市住都中心於 2023 年 10 月啟動住戶溝通，徵詢住戶意見配合公辦都更政策轉軌公開徵求出資者方式續行，經 14 個月整合達 85% 招商意願，並順利於 7 月 24 日完成綜合評選作業。