鉅亨網編譯段智恆 2025-07-25 03:00

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空頭棄守！摩根大通看多美股 稱上行動能尚未結束(圖：REUTERS/TPG)

摩根大通全球市場情報主管泰勒 (Andrew Tyler) 周四在開盤前發布報告表示，儘管當前市場樂觀情緒尚未達到一致，但與客戶的對話顯示，「就連原本偏空的投資人也開始放棄抵抗」。

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泰勒指出，近期貿易協議進展順利、經濟數據亮眼，加上併購活動回溫，皆有助推升股市動能。從技術面觀察，過去一波空頭動能逐漸解除，加上迷因股狂熱重燃，也讓交易員更難持續做空。

他進一步表示，若總體經濟數據保持穩健、美歐成功達成貿易協議、甚至中國也加入談判行列，股市「有可能再邁出顯著的一步」。

泰勒發表這番樂觀看法之際，市場部分人士正擔憂投資人出現類似 2000 年網路泡沫時期的「非理性繁榮」。標普 500 指數周四續漲，朝 7 月以來第 10 次創下歷史新高邁進。代表高成長但尚未獲利企業的方舟創新 ETF(ARKK-US) 過去三個月大漲 61%，而迷因股也再次走紅。

當然，市場仍面臨不少風險，包括關稅衝擊與經濟前景不確定性。部分分析師也開始對市場過度樂觀發出警訊。

泰勒建議投資人可以布局大型科技股、循環性類股與高貝他個股，同時透過標普 500 賣權與波動率指數 (VIX) 相關商品進行避險。他也不是唯一的樂觀者。

Citadel Securities 股票與衍生性商品策略主管魯布納 (Scott Rubner) 預測美股可望一路上漲至 9 月，並建議投資人趁機參與漲勢，等到秋季再考慮布局避險部位。

至於巴克萊 (BCS-US) 衍生商品主管帕斯卡爾 (Stefano Pascale) 認為，雖然整個夏季都在示警市場過度狂熱，但他也坦言這類樂觀情緒往往會延續比人們預期還久。他建議透過選擇權參與上漲行情。