德儀警告關稅後遺症 股價暴跌13%
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周三 (23 日) 報導，汽車與工業半導體供應商德州儀器 (TXN-US) 周二盤後公布財報與發布財測警告，指出關稅政策持續造成衝擊，第三季每股盈餘預估中位數 1.48 美元低於分析師預期的 1.50 美元，股價周三重挫逾 13%。
周三，德儀股價下跌約 13.34%，收盤價為 186.25 美元。
德儀預估第三季每股盈餘介於 1.36 至 1.60 美元，中位數 1.48 美元低於 LSEG 分析師預期的 1.50 美元。營收預估介於 44.5 億至 44.8 億美元，中位數 46.3 億美元略高於分析師預期的 45.9 億美元。
執行長 Haviv Ilan 在法說會中表示，公司正面臨汽車業復甦緩慢，客戶對關稅和地緣政治不確定性仍有疑慮，
儘管股價重挫，但德儀第二季營收、獲利其實都優於預期。公司公布每股盈餘 1.41 美元，營收 44.5 億美元，年增 16%，均超越 LSEG 分析師預期的每股盈餘 1.35 美元和營收 43.6 億美元。淨利年增 15% 至 13 億美元，每股盈餘較去年同期的 1.22 美元有明顯成長。
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