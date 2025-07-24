德儀警告關稅後遺症 股價暴跌13%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-24 04:37

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德州儀器警告關稅政策持續帶來後遺症，第三季財測不如預期，股價重挫13%。(圖:Reuters/TPG)

周三，德儀股價下跌約 13.34%，收盤價為 186.25 美元。

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德儀預估第三季每股盈餘介於 1.36 至 1.60 美元，中位數 1.48 美元低於 LSEG 分析師預期的 1.50 美元。營收預估介於 44.5 億至 44.8 億美元，中位數 46.3 億美元略高於分析師預期的 45.9 億美元。

執行長 Haviv Ilan 在法說會中表示，公司正面臨汽車業復甦緩慢，客戶對關稅和地緣政治不確定性仍有疑慮，