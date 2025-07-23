特斯拉財報前夕 散戶投資人最想知道的5大問題

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-23 21:59

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小股東最關心的不是財務數字，而是馬斯克的未來科技承諾何時可兌現。(圖:Shutterstock)

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特斯拉投資人在公司第二季財報電話會議前，透過股東溝通平台 Say 提出大量問題，反映對公司長期策略的高度關注。

當華爾街擔心特斯拉短期前景時，投資人更好奇 Robotaxi 和人形機器人 Optimus 等長期賭注的進展。匿名散戶投資人在 Say 平台提出的最高票問題就是詢問 Robotaxi 的擴張速度，該問題獲得超過 5500 票支持，約代表 280 萬股特斯拉股份。

1. 自駕計程車服務進展

特斯拉已在奧斯汀測試自駕計程車服務約一個月，上周擴大服務區域範圍。加州和鳳凰城是下一步推出的候選城市。

馬斯克先前表示服務擴張應該很快，預估未來幾個月內奧斯汀將有約 1000 輛自駕計程車。

散戶投資人詢問：「能否提供自駕計程車至今表現的觀察，以及在車輛、地理圍欄、城市和監督員方面的預期擴張速度？」

2. 平價車款開發進度

馬斯克一再強調特斯拉不只是汽車製造商，但投資人仍想知道：平價特斯拉到底何時推出？

散戶投資人詢問：「能否提供特斯拉平價車款的開發和量產時程更新？這些車款如何平衡成本削減與獲利能力，在當前經濟環境下對需求有何預期影響？」

面對特斯拉銷售低迷，分析師先前告訴《商業內幕》，推出更廉價車款對公司愈來愈重要。

3. 完全自駕技術進展

特斯拉車主目前只能使用「完全自駕 (監督版)」，這套先進駕駛輔助系統仍需駕駛持續監督。6 月底，公司宣布首次自主交付 Model Y，讓外界更期待真正可以放手的 FSD 版本何時問世。

散戶投資人想知道：「可以無人監督的 FSD，目前還有哪些技術和監管障礙？推出時程為何？」

4. 人形機器人商業化

人形機器人 Optimus 是特斯拉重點項目之一，馬斯克表示這讓公司不只是電動車企業，更是 AI 和機器人公司。

馬斯克對 Optimus 極為看好，今年 2 月宣稱這款機器人將帶來 10 兆美元營收，甚至能帶動整體經濟成長。但投資人更想知道的是 Optimus 如何在近期為特斯拉貢獻實際營收。

散戶投資人好奇：「Optimus 目前負責哪些工廠作業？量產並開始對外銷售的時程如何？特斯拉如何看待 Optimus 未來 2-3 年的營收潛力？」

5. 個人車輛 FSD 功能

投資人對自駕技術的關注度很高，關於個人車輛何時能用完全放手的 FSD，又有另一個問題獲得高票。他們好奇：「公司預期特斯拉車主何時能獲得可放手的 FSD？」