馬斯克7年磨一劍！特斯拉第一家超級充電站餐廳洛杉磯正式開幕 未來可能登陸這些城市

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-07-22 12:10

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美西時間周一 (21 日) 下午 4 點 20 分，位於洛杉磯的特斯拉(TSLA-US) 首家超級充電站餐廳 (Supercharger Diner) 正式對外開放，除特斯拉之外車輛也可到店內用餐，漢堡 13.5 美元起跳，開幕當天有消費者等待排隊 13 小時。餐廳設計風格為 1950 年代免下車電影院餐廳，是創辦人馬斯克在 2018 年提出，歷時 7 年終於實現。

特斯拉第一家超級充電站餐廳洛杉磯開幕 未來可能登陸這些城市(圖取自特斯拉X帳戶)

此次開幕由特斯拉首席設計師 Franz von Holzhausen 主持，餐廳位於洛杉磯聖莫尼卡大道 7001 號，共配備 80 個 V4 超級充電樁、兩個 45 英尺 (約 13.7 公尺)LED 電影大螢幕及一個全天候 24/7 餐廳，供應多種本地食材製作的餐食，用餐座位超過 250 個。

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對特斯拉車主而言，他們可以直接從特斯拉車機螢幕上訂購餐食，包括漢堡、炸薯條、雞翅、熱狗、奶昔、三明治等等。

此外，特斯拉在餐廳現場也販售其他多種獨家週邊商品，包括 1:10 比例特斯拉機器人可動人偶、復古風格 T 恤及軟糖 (Dog Mode Chill、Mango Bolt、CyberBerry 口味)。

這家餐廳實現了馬斯克的願景，不僅完美還原 1950 年代風格，還融合了多種復古元素，比如穿著輪滑鞋的服務員、大尺寸電影螢幕，以及一份靈感來自過去幾十年經典美食的菜單。

馬斯克還表示，將在全球主要城市以及長途公路上的超級充電站建立超級充電站餐廳。他周一在 X 平台上寫道：「若我們的復古未來主義餐廳取得成功 (我認為一定會成功)，特斯拉將在世界各大城市以及長途線路的超級充電站開設這樣的餐廳。這裡將是一個美食、氛圍和娛樂的天堂，同時還能享受超級充電！」

目前問題在於要在哪裡建造這些超級充電站餐廳。馬斯克已表示，德州的 Starbase 將是其中一個地點，這與他的另一家公司 SpaceX 的佈局相吻合。