〈房產〉挾人口及交通優勢 屏東潮州平均鑑估值10年飆漲逾7成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-22 11:19

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屏東的房市能見度不斷攀升，就連位於南屏東的潮州也成區域內的房市熱區，房仲業者彙整金融聯合徵信中心的最新資料發現，目前屏東潮州的平均鑑估值已達 864 萬元，相較於 10 年前的 503.8 萬元，成長超過 7 成，漲幅甚至比屏東縣整體的 58.3% 還要高。

屏東潮州平均鑑估值10年飆漲逾7成，優於整體屏東的58.3%成長。(鉅亨網記者張欽發攝)

中信房屋潮州大田加盟店店東陳泳進指出，潮州擁有完善的生活機能與優越的區位條件，加上區內人口基數較大、剛性需求穩定，區域房價自然具備穩健成長的空間。

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陳泳進指出，潮州是屏東縣內人口第二多的行政區，區內剛性需求相對穩定，且鄰近 88 快速道路，無論前往高雄、墾丁或台東都相當便利，是屏東南來北往的中繼站，在人口和交通優勢的坐鎮下，近年來吸引了許多嗅覺敏銳的建商進場卡位，部分新案開價甚至上看 3 字頭，也連帶帶動了區內中古屋價格的走揚。

不過，儘管潮州房價上漲了不少，但由於其房價基期相對較低，與屏東市、高雄市相比仍具備明顯的價格優勢，目前潮州三房新建案（含車位）的購買總價約落在 800 萬元上下，屋齡較高的中古透天多在 1000 萬元以內，中古車墅則普遍落在 1200-1300 萬元左右。

近期受大環境影響，屏東的房市買氣的確有所下降，但對有自住需求的首購族來說，反而是值得把握的進場時機。同時陳泳進指出，為了減輕首購族的購屋壓力，政府也推出了不少政策利多，除了「新青安 2.0」外，屏東縣政府還推出了「買厝住屏東，縣府挺起家」專案，建議有購屋打算的民眾可以充分利用這些資源。