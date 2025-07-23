鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-23 08:00

‌



繼上周五 (18 日) 後，北方稀土(600111-CN) 周一 (21 日) 成交量再居 A 股之冠，單日成交額高達 146 億元，股價也創下每股 35.75 元的歷史新高，該個股近期股價表現搶眼，較去年同期上漲 75%，總市值達 1267 億元。

稀土價格要飛？北方稀土成交量連兩天居冠股價創新高 專家：定價權在手 有望長期牛市（圖：Shutterstock）

這一輪漲勢並非偶然，而是有著堅實的產業基礎支撐。從供給端看，全球稀土資源本來就稀缺，中國佔 70% 的產量。近年來環保政策趨嚴，小礦場關停，新礦審批放緩，導致供應持續緊張。需求端則呈爆發式成長，新能源汽車、機器人、風電等產業對稀土永磁材料的需求激增。

‌



供需失衡直接推高了稀土價格。氧化镨釹價格從今年 6 月初的每噸 58 萬元 (人民幣)，一口氣大漲 12% 至 65 萬元，而金屬镨釹從 72 萬元漲至 82 萬元，漲幅 14%。

北方稀土作為產業龍頭，業績成長確定性高，更值得關注的是，該公司正從單純的資源供應商轉型為全產業鏈企業。近期與安泰科技合資建設的 5000 噸稀土永磁項目已投產，與寧波招寶磁業合作的 3000 噸高性能釹鐵硼項目即將開工，目標直指高端永磁電機、機器人等應用領域。

這一系列佈局意味著北方稀土正從「賣麵粉」轉向「烤麵包」，利潤空間有望大幅提升。

該公司還透過併購重組延伸產業鏈，計畫打造從「挖礦 - 加工 - 終端應用」的完整產業鏈。這種「資源壟斷 + 下游高需求 + 產業鏈延伸」的三重邏輯，支撐自家股價持續上漲。

從產業層面來看，今年 4 月中國對部分中重稀土實施出口管制後，稀土價格持續走高。中國在全球稀土加工領域佔絕對優勢，掌握逾九成的產能。出口管制引發海外供應鏈緊張，歐洲鏑、铽價格暴漲。

雖然近期中美貿易談判取得進展，出口逐漸恢復，但在國內外巨大價差背景下，中國國內稀土價格仍有上漲空間。

國際方面，美國正加速建構本土稀土產業鏈。美國國防部擬投資數十億美元，將磁材年產能從 3000 噸提升至 1 萬噸，並設定每公斤 110 美元的價格底線，這反映出各國對稀土戰略價值的重視，但也面臨成本高、環保壓力大等挑戰，短期內難以擺脫對中國技術設備的依賴。