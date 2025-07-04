鉅亨網編譯段智恆 2025-07-04 02:00

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《彭博》周四 (3 日) 援引知情人士消息報導，中國政府計劃取消本月稍晚與歐盟舉行的高峰會部分行程，顯示北京與布魯塞爾關係日益緊繃。原訂為期兩天的中歐峰會，現在預計僅剩一天在北京舉行，原定第二天在合肥舉辦的商務會議已被取消，消息人士指出這是中方提出的變動，雖仍可能有變，但目前計劃已大致定案。

中歐外交降溫？傳高層峰會縮水剩一日 合肥行程突遭取消(圖：REUTERS/TPG)

歐盟執行委員會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 與歐洲理事會主席柯斯塔 (Antonio Costa) 原預定 7 月 24 日會晤中國國家主席習近平與國務院總理李強，翌日則前往合肥參加商務峰會，如今這段行程將不復存在。

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經貿摩擦升溫 雙邊對話接連取消

儘管習近平試圖與美國總統川普對照，展現中國是更可預期的合作夥伴，但中歐關係卻因烏克蘭戰爭、中國產業政策與稀土出口管制等問題日益惡化。中國近日對稀土磁鐵的出口限制，對歐洲產業造成不小衝擊。

上月《彭博》報導，中歐雙方已取消「高階經貿對話」與「數位合作論壇」，前者本應為本次峰會鋪路，卻因雙方在貿易議題進展有限而由歐盟方面取消。此外，中國先前也對歐盟針對中國電動車加徵關稅一事做出報復，對歐洲白蘭地、乳製品與豬肉展開反傾銷調查，其中白蘭地案即將在本周日結束。

王毅訪歐遭批 貿易協議成中方新憂點

中歐高層互動降溫之際，中國外交部長王毅正訪問歐洲，行程包括布魯塞爾、德國與法國。歐盟外交政策負責人卡拉斯 (Kaja Kallas) 本周三在會晤中明確表示，歐中經貿關係需重新取得平衡，並要求中國終止對稀土出口的扭曲性措施。她同時呼籲北京停止對俄羅斯軍工體系的支持，並力促實現全面、無條件停火。

對此，王毅則重申雙方應視彼此為夥伴而非對手，並透過對話妥善處理分歧。

此外，北京亦擔憂歐盟可能與美國簽署新一輪貿易協議，對中國構成潛在風險。中方官員特別關切歐盟可能仿效英國與美國達成的協議，內容涵蓋供應鏈安全、出口管制與特定產業 (如鋼鐵) 外資持股限制等承諾。