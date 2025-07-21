鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-21 17:00

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過去三個月，中國用於武器、電信和太陽能電池的兩種關鍵礦產出口量大幅下降，原因是一場涉及中國最高情報機構的打擊走私和轉運行動。

中國稀土供應大增之際 這兩項關鍵礦產出口卻創新低。(圖:shutterstock)

根據中國海關 20 日公布的數據，6 月份銻和鍺的出口量跌至新低，與 1 月相比分別下降了 88% 和 95%。與稀土一樣，中國是這兩種元素迄今為止最大的開採國或精煉國。

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這兩種礦產分別於 2023 年和 2024 年被列入出口管制清單。隨後，作為對晶片限制的報復，對美國的出口於 12 月被禁止。

稀土於 4 月被列入同一管制清單，導致出口量急劇下降，迫使歐洲和美國的一些汽車製造商暫停部分生產線。

然而，儘管稀土出口量上個月因華盛頓與北京達成協議而大幅反彈，但鍺和銻的出口量卻跌至歷史新低。

出口量暴跌與廣為人知的打擊關鍵礦產出口管制規避行為相吻合。中國情報機構上週表示，已偵測到透過轉運規避管制的企圖，即貨物透過第三國運往最終目的地。

此前一週，路透社報導稱，有異常大量的銻從泰國和墨西哥出口到美國，這似乎是至少一家中國公司進行的轉運。

中國對泰國的銻出口在 4 月創下歷史新高後，已暴跌 90%。自 4 月以來，對墨西哥的出口為零。