鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-11 16:15

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中國 A 股三大指數周五 (11 日) 齊步走漲，上證指數連 2 日收紅，盤中一度漲逾 1% 至 3555.22 點，但尾盤大幅收斂漲勢，

〈陸股盤後〉滬指微漲0.01% 連兩天收3500點之上 兩市成交量創近4個月高

滬指周五收高 0.01% 至 3510.18 點，深證成指收紅 0.61% 至 10696.1 點，創業板收高 0.8% 至 2207.1 點，滬深兩市成交額人民幣 1.7121 兆元，較前一交易日 1.4942 兆元增加 2179 億元，創今年 3 月 15 日以來新高。

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大盤方面，稀土永磁題材股全天強勢，北方稀土、包鋼股份、奔朗新材等逾 10 股漲停，券商、多元金融、鋼鐵、醫藥漲幅靠前，中銀證券連兩天漲停，南華期貨連三天亮燈，指南針收漲逾 11%，創歷史新高，創新藥概念持續活躍，凱萊英、葯明康得漲停，數位貨幣、有色金屬、半導體、機器人概念等族群也漲幅居前。

下跌族群方面，銀行類股衝高回落，浙商銀行等股跌超 2%，PCB 概念股、倉儲物流、建材、電源設備、遊戲等族群跌幅居前。

消息面上，中國國家醫保局正式公佈《2025 年國家基本醫療保險、生育保險和工傷保險藥品目錄及商業健康保險創新藥品目錄調整工作方案》，明確基本醫保藥品目錄調整和商業健康保險創新藥品目錄制定將同步進行，商保創新藥目錄主要納入超出保基本定位、暫時無法納入基本目錄，但創新程度高、臨床價值大、患者獲益顯著的創新藥，推薦商業健康保險、醫療互助等多層次醫療保障體系參考使用。

此外，本周美國總統川普威脅對製藥業徵收 200% 的關稅，並稱將很快就會宣佈有關製藥業的政策，會給一年到一年半的時間來落實。高盛指出，中國生技公司整體市值仍僅為美國同業的 14% 到 15%，但在全球創新貢獻中的比重已接近 33%，這意味著，中國創新藥類股仍處於「價值窪地」階段，全球資本重估才剛剛開始。-

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 2958 檔股票上漲，2202 檔下跌，平盤有 252 檔股票。另據大智慧 VIP 數據，滬深北三市共 84 檔股票漲幅在 9% 以上，12 檔股票跌幅在 9% 以上。