鉅亨台北資料中心 2025-07-14 06:00

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美國總統川普上周宣布將對銅礦加徵 50% 關稅後，紐約商品交易所內的期銅價格單日應聲震盪逾 8%，這場被華爾街交易員戲稱為「川普期貨博弈」的市場震盪，反映出美國對中戰略競爭延伸至基礎金屬領域。

怕稀土危機重演？川普對銅徵50%關稅打響關鍵礦產保衛戰 專家：美元霸權恐加速崩壞（圖：Shutterstock）

美國川普政權上周傳出正打算針對精煉銅材實施高額關稅政策，核心邏輯為防範銅產業步稀土產業後塵。

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根據白宮經濟顧問委員會最新報告，儘管美國銅礦儲量位居全球第四，但本土冶煉產能僅佔全球總量的 2.8%，精煉銅年產量不足 150 萬噸，需依賴進口填補 80 萬噸缺口。這種產業空心化現狀與稀土領域高度相似。1960 年代，美國曾壟斷全球 75% 的稀土產能，如今卻有 80% 的稀土精礦需從中國進口。

摩根士丹利指出，從新能源汽車的電池組件到 5G 基地台的射頻設備，銅材消耗量較傳統產業增長 300%。根據國際銅業協會數據顯示，2023 年中國精煉銅產量達 1258 萬噸，佔全球總產量的 56%，

過去五年，全球新增銅冶煉產能的 75% 集中於中國市場。這種產業格局演變令美國政府深感憂慮，商務部長盧特尼克近期公開表示：「我們不能重蹈稀土覆轍。」

追溯歷史脈絡，美國銅產業的衰退始於 1997 年諾蘭達礦業併購案引發的產業整合浪潮。此後三十年間，美國關閉了 17 家大型冶煉廠，目前僅存 3 家營運中的精煉設施。

與之形成鮮明對比的是，中國在過去二十年建成投產 42 個現代化銅冶煉項目，形成從礦山開採到高端銅箔的全產業鏈佈局，尤其是在新能源領域，中國企業掌握全球 85% 的鋰電銅箔生產能力。

川普政府的關稅政策引發經濟學界激烈爭論。根據彼得森國際經濟研究所 (PIIE) 模擬計算，50% 的進口關稅恐令美國基礎建設成本上升 1.2%，汽車製造業生產成本增加 0.8%。更值得關注的是，這種貿易保護主義措施恐加劇美元體系的深層矛盾。

耶魯大學經濟學家史蒂芬 ‧ 羅奇說：「維持美元儲備貨幣地位需要持續貿易逆差，而重塑製造業又要求貿易平衡，這本質上是特里芬難題的現代版演繹。」

市場反應印證上述擔憂。在關稅傳聞刺激下，倫敦金屬交易所銅期貨持倉量單週激增 23%，避險基金淨空頭部位創下年內新高。

高盛警告稱，若 50% 關稅落實恐引發全球銅供應鏈重構，導致價格波動率長期維持在 35% 以上。

對於正在推動電氣化轉型的全球經濟而言，這種不確定性無疑將推高轉型成本。