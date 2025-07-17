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穆迪：關稅風險升溫 高違約風險企業數升至11個月高點

鉅亨網編譯段智恆


根據《彭博》周四 (17 日) 報導，穆迪 (Moody’s) 最新報告指出，受美國關稅與貿易不確定性影響，第二季高風險違約企業數量升至 11 個月來新高，顯示企業信用環境正在惡化。根據穆迪數據，第二季有 16 家企業被納入最高違約風險名單，總數增至 241 家，創下近一年來新高水準。

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穆迪：關稅風險升溫 高違約風險企業數升至11個月高點(圖：REUTERS/TPG)

報告指出，「隨著美國關稅與貿易不確定性在 4 月擾亂全球商業活動，信用條件自年初以來明顯惡化。」這些高風險企業多為穆迪評級在 Caa1 以下，或評為 B3 但面臨潛在降級風險的美國非金融公司。報告中特別點名美容產品公司 Conair Holdings 與煞車零件商 Power Stop，因中國與其他地區商品關稅攀升，導致其獲利與現金流承壓，遭穆迪下調至更深的垃圾債評級。


穆迪指出，上季違約企業數也較前一季上升，且從「高度投機名單」中除名的企業，絕大多數是因違約而非信用升級。這些違約企業多集中於科技產業，但穆迪預期消費品企業的違約風險也將逐步升高。

報告也指出，目前企業違約仍以「困境債務交換」(distressed debt exchanges) 為主，這類非破產形式的重整安排，常見於企業面臨資金壓力、債務到期與高利率環境時，藉此爭取資金流動性、延後還款壓力或削減債務規模。

穆迪指出，在這 241 家高風險企業中，高達 76% 為私募股權 (PE) 擁有的公司。與其他企業相比，私募股權所有企業更常選擇以困境交換方式重整債務，主因是私募機構更積極避免破產風險，以保全其股權價值。穆迪分析師認為，在利率高企與融資不易的背景下，「這類場外重整將持續盛行」，並預期今年內仍會是企業因應流動性壓力的重要策略。
 

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穆迪企業違約風險美國信用市場私募股權關稅川普

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