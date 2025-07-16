歐盟30%關稅8月上路？專家：川普這次動真格機率更高

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-16 22:12

‌



根據《CNBC》周三 (16 日) 報導，川普宣布 8 月 1 日起對歐盟和墨西哥商品課徵 30% 關稅，但歐洲市場反應平淡。市場觀察人士警告，全球投資人可能低估了川普這次執行關稅威脅的決心，過度相信「TACO 交易」可能讓投資人跌跤。

歐洲股市投資人押注「TACO交易」策略，認為川普關稅威脅只是談判手段。(圖:Shutterstock)

泛歐 Stoxx 600 指數在川普致函歐盟後的首個交易日（14 日）僅小跌 0.06%，周二跌幅擴大至 0.4%，但主要受美國通膨升溫拖累。

‌



這與今年稍早「解放日」宣布後的市場崩跌形成鮮明對比。當時，Stoxx 600 指數暴跌 2.7%，隨後兩個交易日分別重挫 5% 和 4.5%。

市場反應溫和的原因，可能是投資人加碼押注所謂的「TACO 交易」(川普總是退縮)，認為白宮的關稅威脅只是談判手段，不太可能真正實施。

晨星歐洲市場策略師 Michael Field 表示：「投資人對最新關稅威脅並不擔心。過去幾個月的經驗顯示，關稅威脅只是讓各方回到談判桌的方式，尚未轉化為實際政策。」

專家警告投資人過度樂觀

然而，澳洲投資顧問公司 AscalonVI Capital 執行長 Anthony Esposito 認為，這種想法可能讓投資人吃虧。「我相信這些關稅最終會實施。歐盟不會像川普期望的那樣輕易屈服，這將拖累全球經濟成長。」

Asterozoa Capital 投資副總裁 Kevin Yin 指出，川普這次有更大誘因執行關稅威脅。「美股接近歷史高點，市場對關稅威脅漠不關心，這給了川普額外籌碼推進政策，增加了 30% 關稅成真的機會。」

歐洲股市漲勢恐受衝擊

歐洲股市今年表現亮眼，Stoxx 600 指數漲逾 7%，德國 DAX 指數上漲約 21%，義大利 FTSE MIB 指數飆升 17%。

Field 警告，30% 關稅可能重創歐洲經濟成長，削弱股市漲勢。AJ Bell 投資分析師 Dan Coatsworth 也認為，高關稅威脅可能引發獲利了結賣壓。

不過，Columbia Threadneedle 資深經濟學家 Anthony Willis 較為樂觀，指出歐盟對美出口僅佔整體出口的 18% 至 20%，大部分貿易不受影響。

投資策略建議

面對不確定性，Esposito 建議，30% 關稅將對多數資產造成壓力，但國防、金融和礦業股可能相對抗跌。他個人偏好貴金屬，對歐美股市保持謹慎。