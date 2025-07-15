〈房產〉賴正鎰：全台下半年預售屋推案量恐腰斬至6200億元 呈現「量縮、價分歧」
鉅亨網記者張欽發 台北
商總榮譽理事長、鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰今 (15) 日指出，全台房市 2025 年上半年 雖面臨央行持續管控與信貸緊縮，但六都預售推案總銷金額仍較去年同期增加 4.7%，達 1.24 兆元，主因是去年第四季遞延至今年推案，加上 18 個月的開工令要求而被迫開案，才推升上半年供給水位。
隨著上半年市場快速反應、部分需求提前消化，加上信貸環境未見放鬆，下半年推案動能恐大幅降溫，賴正鎰估六都下半年推案總銷恐腰斬至僅剩 6200 億元，全年推案金額約落在 1.9 兆元，跌破 2 兆元大關，下半年房市應是「蛋黃穩撐、蛋白修正」，呈現「量縮、價分歧」的格局。
賴正鎰指出，政府第七波金融緊縮政策，要讓房市降溫，至今將近一年，已達壓制效果，他並建議台灣央行適度放寬金融政策，包括放寬對優質建商授信條件、推動信貸區域分流制度等措施，以避免房市硬著陸及爛尾樓風險擴大。
賴正鎰分析指出，美中貿易關係持續緊張，全球經濟受對等關稅壁壘與通膨、通縮交錯影響，造成股匯市波動加劇，進而對美、日、韓等主要國家房市產生連動壓力。台灣本身則面臨台幣升值、成本推升、央行打炒房與第七波選擇性信用管制持續發酵，產生貸款不易的疊加施壓，造成買盤觀望情緒升高，自住剛需為市場主力，投資買盤退場。
根據統計，今年上半年六都合計推案戶數為 4 萬 7657 戶，年增 7.9%；總銷達 1 兆 2360 億元，也年增 4.7%。其中以台中最為突出，推案戶數達 1 萬 3853 戶，總銷金額超過 3120 億元；桃園市則居次。唯新北市與台南市呈現小幅衰退。若觀察成長率，台北市推案戶數年增率達 17.9%、總銷金額年增 12.3%，兩個數據均領先六都。
賴正鎰說，這是因為建築成本上升，台北每坪造價 12 萬元漲到 28 萬元，其餘縣市也從 8 萬元漲到 18 萬元，再加上雙北土地稀缺，市政府強化都更，提供誘人的建蔽容積率鼓勵機制，尤以台北中山、士林、大同、信義等區的都更危老案增多，推進帶動量能爆發，但換屋需求仍大於供給，所以每坪單價動輒 150-200 萬元起跳，已成常態，價格不易鬆動，甚至還有微幅成長的空間。
此外，首購與豪宅市場呈現「M 型化」發展，剛需族群因貸款條件趨嚴，普遍面臨「貸不到、貸不足、利率高、無寬限期」等窘境，導致成交量大幅萎縮、來客量腰斬，甚至只剩 10-20%。部分 3、4 年前入手預售屋的買方，於近期完工交屋階段已出現「對保後無法申請貸款、審核後要等額度、額度有了還要排隊等撥款」進而可能產生違約風險，反觀台北市高資產族群，現金置產動能仍在，豪宅市場相對穩定。
而開發商同樣面臨資金壓力，自「919 信貸管制」上路後，不僅購屋族難貸款，連土建融審核亦趨嚴格，中小型建商貸款瓶頸頻傳，傳出排隊撥款延宕的案例，使得部分建案延後公開銷售或交屋、甚至轉向商辦、長照、旅宿等穩定收益項目，以因應現金流壓力。
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