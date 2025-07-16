鉅亨網編輯林羿君 2025-07-16 09:57

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在對關稅引發的通膨風險以及部分全球主要經濟體政府支出增加的擔憂下，美國公債市場正逐漸呈現出看跌氛圍。

美債30年期殖利率升破5% 交易員加重看跌押注。(圖:shutterstock)

根據摩根大通最新的美債客戶調查，投資人淨多頭部位降至 6 週以來的新低。這與美債的拋售壓力相符，該壓力在週二 (15 日) 進一步加劇，因為 6 月的消費者物價數據未能平息市場對貿易關稅影響的擔憂。受此影響，投資人減少對聯準會最快將於 9 月降息的預期。

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美國 30 年期公債殖利率自 6 月初以來首次攀升至 5% 以上，大量資金湧入選擇權押注，這些押注的總溢價約為 1000 萬美元，目標是在大約 5 週內將殖利率升至 5.3% 左右。自 2007 年以來，長期債券的收益率從未如此高。

對 30 年期美債的擔憂情緒加劇，也與本週日本長天期國債的下跌有關。隨著 20 日即將舉行參議院選舉，市場預期日本可能會推出更多財政刺激措施，因此投資人提前調整部位。日本 10 年期至 40 年期公債殖利率大幅上升，與 5 月全球市場曾出現的殖利率飆升現象如出一轍。

選擇權市場也傳出了其他看跌訊號。過去一周，所謂的 30 年期美國公債殖利率曲線急劇向看跌期權溢價傾斜，顯示投資人對殖利率上升和長天期債券進一步下跌的避險需求增強。這使得長債選擇權市場出現近一個月以來對賣權最偏好的情況。